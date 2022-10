Déficit de vivienda en Baja California es alto: CEPIBC

Rosarito, B.C.- El déficit de vivienda en Baja California es alto, pues se estima que al menos hay 300 mil créditos disponibles, pero no hay vivienda para comprar, por lo que ya se ve la posibilidad de que se adquieran terrenos fraccionados, para que la gente construya su casa, expuso Ruth Sastré Ibarra, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios.

Detalló que donde más demanda de vivienda se tiene es aquella con un valor menor a los 540 mil pesos, porque no hay vivienda construida en ese rango, por eso ya se trabaja con el Infonavit y Canadevi para lograr vivienda económica.

No hay vivienda y por eso lo poco que hay escasea y se vuelve más caro y lo que estamos diciendo a la gente ahorita es compra tu terreno y a lo mejor con el crédito de su pareja construyen, que sería otra opción para no centrarse en que no hay casas”, explicó.