Cabildo de Rosarito aprueba proyecto de Ley de Ingresos; aumentará predial

Rosarito, BC.- Con nuevos impuestos e incrementos en lo particular al impuesto predial, se aprobó por mayoría de votos, el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 en Rosarito, previsto en 704 millones de pesos.

En sesión del Cabildo, realizada este jueves, los regidores de oposición criticaron duramente los incrementos que se aplicarán al Impuesto Predial, que dijeron serían generales, sin embargo el Tesorero, Manuel Zermeño, explicó que no es así ya que alrededor de 25 mil cuentas de propietarios que tienen terrenos no mayores a 400 metros cuadrados y que se localizan en zonas populares, seguirán pagando la tarifa mínima es decir, no pagarán más por este impuesto.

Te puede interesar: Propone alcaldesa de Rosarito municipalizar funciones del transporte público

Refirió que el resto de los contribuyentes que no se encuentran en esta categoría, tendrán un incremento del 6%, pero si pagan el impuesto durante el mes de enero cuando se prevé un descuento del 10% por pago oportuno, en realidad no se refleja el aumento.

Incentivo del 57% a la zona industrial

La zona industrial explicó, recibirá un incentivo del 57% de la sobretasa aplicada durante el 2021 y otras zonas como la agrícola, permanecerá igual.

Te puede interesar: 70% de automóviles en Rosarito revalidaron tarjetas de circulación

La discusión entre los ediles que por momentos se tornó acalorada, se centró en la inclusión de ingresos por la Secretaría de Movilidad, dependencia que ni siquiera está creada, pero que ya se contempla en el proyecto de ley, así como el cobro del alumbrado público, que ahora se denomina como un derecho y no un impuesto y que debería ser un servicio cubierto por el municipio y no por los ciudadanos, alegaron los regidores de oposición.

Foto: Carmen Gutiérrez

De los nuevos impuestos que se aplicarán, será el cobro a los asentamientos de construcciones móviles, tema que refutó la regidora petista Dalia Salazar, al advertir que no había ninguna fundamentación legal para aplicar un cobro, ya que la Ley de Construcciones, en la que se fundamentó, no lo establece.

Te puede interesar: Plantean presupuesto en la iniciativa de Ley de Ingresos para el 2022

Nuevo proyecto de ley para filmaciones

Las filmaciones también fueron incluidas en el nuevo proyecto de ley, por lo que se deberá pagar 2 mil 200 pesos por la producción de un documental, 4 mil 500 pesos por la realización de producciones con fines comerciales, 8 mil pesos por una serie y 18 mil por una película.

También, habrá cobros para quienes soliciten topes en las calles o la colocación de una señal de tránsito, estos basados en la erogación que realiza la Dirección de Control Urbano, para su factibilidad, tema que también causó controversia con los regidores de oposición, ya que argumentaron que es tarea del ayuntamiento sufragar esos gastos.

Te puede interesar: Araceli Brown hace petición a Marina del Pilar atender el problema de los indigentes

Los dimes y diretes de falta de transparencia y de limitar la participación de los regidores de oposición que en esta ocasión fueron solo cuatro, ya que Silvano Abarca, no acudió pues se dijo está contagiado de Covid-19, prevalecieron a la largo de la sesión, pero al final el voto morenista se alzó y la propuesta fue mayoriteada.