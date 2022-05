'Atorado' el problema limítrofe entre Rosarito y Ensenada por otros intereses: Diputada

Rosarito, BC.- Hay agua y minas en la Zona de Santa Anita, lo que refleja que hay otros intereses que mueven tanto al Gobierno de Rosarito, como el de Ensenada para que se resuelva por fin el problema limítrofe entre ambas municipalidades, que actualmente se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió la diputada local, Rocío Adame Muñoz.

Durante la reunión sostenida con integrantes del Comité Pro Municipio de Rosarito, donde el tema principal fue la delimitación territorial, la legisladora se comprometió a buscar una reunión con el presidente de la sala máxima de justicia del País, donde se encuentra atorado el tema.

Te puede interesar: Instalan centro de cómputo para apoyar a estudiantes en Santa Anita

Mencionó que a más tardar el mes de junio se entregará un informe para que se conozca en qué punto van las dos controversias constitucionales que promovió el Gobierno de Ensenada y para ello, solicitó la presencia de integrantes del Grupo Pro Municipio para hacer las diligencias y que se pueda dar celeridad al fallo del tribunal.

No sabemos por qué la falta de interés de los gobiernos municipales de aquí y de allá, si vamos al fondo cuestioné qué hay en Santa Anita y por qué se pelean tanto ese territorio, lo cierto es que hay minas y agua, son otros intereses, no es nada más el yo quiero atender a los ciudadanos de Santa Anita”, explicó.

Te puede interesar: Siguen problemas para habitantes de Santa Anita, ahora por dirección en credencial de elector

Adame Muñoz, dijo que será necesario no nada más hacer un exhorto ante el Congreso para dar continuidad al tema de las controversias, si no se debe gestionar una cita con el ministro presidente de la suprema corte o la ponente que trae el caso, para que se resuelva, pues no hay que olvidar que la corte tiene bonches de trabajo y le dan prioridad a otras cosas que pueden tener mayor impacto, pero este es un tema que nos ocupa y debemos buscar darle celeridad, para que por fin se resuelva el problema limítrofe entre ambas municipalidades.