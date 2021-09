Alumnos sin registro perderán su lugar para el inicio de ciclo escolar

Rosarito, B.C.- Los números son aun cambiantes, pero los padres de familia que aún no han tenido contacto con los directivos de escuelas básicas en Rosarito, tienen como fecha límite al 30 de septiembre para hacerlo, pues de lo contrario el lugar del alumno quedará disponible para alguien más.



Jessica Zavala Sámano, delegada de la Secretaría de Educación del Estado, explicó que todavía se está tratando de localizar a los alumnos, para que no pierdan su espacio, por lo que aun no hay cifras finales de cuántos de ellos no retornarán a las clases.



Mencionó que por ejemplo en el caso de preescolar, hay 177 alumnos que se inscribieron el ciclo anterior, pero no han sido localizados y se contabiliza el total en los niveles de primaria y secundaria, ya que los directivos tienen indicaciones de seguir con esta tarea hasta final de mes.



La funcionaria agregó que también se contabiliza los faltantes de la plantilla laboral, ya que ha habido cambios constantes por diversas causas, pero admitió que todavía hay estudiantes que todavía no han iniciado las clases, por falta de profesor.



Zavala Sámano, confirmó que hasta el momento solo se ha detectado un contagio de Covid-19, desde que iniciaron las clases presenciales y éste se dio con un profesor de una escuela secundaria en Primo Tapia, pero hasta ahorita no hay reportes de que el virus sea haya propagado entre los alumnos que tuvieron contacto con él.