Unidad de Bomberos se accidenta en Vía Rápida Oriente en Tijuana

Tijuana BC.- Una unidad de Bomberos Tijuana de la división forestal se impactó con palmeras de ornato ubicados en la acera de la vía rápida Oriente hoy por la tarde.

A las 13:40 horas, elementos de tránsito de la Policía Municipal se dirigieron a dicha vialidad, tras reportarse el choque de la unidad Catorce de la división forestal, a la altura del Hospital General.

En el lugar, encontraron la bombera impactada sobre palmeras, con daños en la carrocería y humo en el motor.

¿Qué sucedió con la unidad?

El director de Bomberos Tijuana, Óscar Jesús Páez, detalló que el siniestro fue presuntamente provocado por una falla mecánica.

Es una de las bomberas que acaban de salir del taller, ya llevan rato en la ciudad, al parecer, a decir del chofer, se le quedó pegado el acelerador y decide impactarla con el área verde, a un lado de la analización”

Manifestó.

Páez reveló que la unidad afectada estuvo fuera de circulación aproximadamente un año y medio y que, a causa del accidente, no volverá a ser utilizada.

“Después de durar un año y medio parada, se acaba de arreglar y ya no es conveniente arreglarla porque todo se oxida, tiene alrededor de diez años”, explicó.

No hubo lesionados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que no se tuvieron personas lesionadas ni otros automóviles involucrados en el impacto.

“Los bomberos sin lesiones, al igual que los civiles, no hay lesionados, no hay daños a terceros y solo se tuvo que sacar la bombera con la grúa; tienen seguros los camiones pero a terceros, ya en este caso la bombera nosotros no vamos a arreglarla por el modelo y lo viejo, ya no es conveniente arreglarla”, dijo.