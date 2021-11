Padre se llevó a Venuz Galilea Patricio de 1 año y no la han vuelto a ver

TIJUANA BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a la bebé Venuz Galilea Patricio Tiznado de 1 año de edad.

Manifiesta la parte reportante, la madre de la no localizada que, el día 20 de noviembre, aproximadamente a las 11:00 horas, su ex pareja Jorge Patricio Alejo llegó a su domicilio en la colonia Nueva Aurora, para recoger a su menor hija Venuz Galilea Patricio Tiznado, para convivir con ella, quedando de regresarla al día siguiente, lo cual no hizo, y hasta la fecha desconoce su paradero.

Como media fijación tiene ojos medianos color café oscuro, cabello corto negro, tez morena clara, mentón redondo, estatura entre 60 a 64 centímetros, complexión delgada, boca pequeña, labios gruesos, ceja poblada, nariz chata.

Por señas particulares tiene un lunar rojo en medio de la frente.

Al momento de su desaparición vestía suéter de colores de rayas, pantalón de maya color negro.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía de Unidades Especializadas al teléfono en Tijuana (664) 683- 9643, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.