Matan a hombre frente a su hijo

TIJUANA.- La escena de un niño de 8 años llorando a un costado del cadáver de su papá fue con la que se encontraron padres de familia en el estacionamiento de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana durante la noche del miércoles.



A las 21:00 horas, cuando los entrenamientos de los diferentes equipos de la liga infantil finalizaron, al menos 50 padres acompañados de sus niños escucharon tres detonaciones en el área del estacionamiento, a un costado de la carretera Aeropuerto.



“Íbamos terminando el entrenamiento de mis hijos, se escucharon tres detonaciones, se escucharon sumamente cerca; de momento pensamos que eran cohetes, pero no”, recordó una de las madres, quien se identificó únicamente como Annie.



La mujer, acompañada de sus dos hijos, al aproximarse a su automóvil, vio a un hombre tendido en el suelo, con una mochila en el hombro y su hijo gritando a un costado.



“Había sido un papá a quien le dispararon enfrente de su hijo, de categoría ‘Escuelita’, el niño vio todo”, mencionó Zue Gámez, otra madre de familia.



Tan pronto se confirmó que se trató de un ataque armado, agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar y pidieron a los padres que no se retiraran.



Mientras los oficiales revisaron el área, padres de familia resguardaron al hijo de la víctima.



“El niño se quedó con algunos papás que estábamos ahí para tratar de tranquilizarlo, no había otro menor con el señor, no iba otro papá de la liga con el señor; me acerqué al niño, estuve un rato con él, se veía tranquilo, pero creo que estaba en shock, como que todavía no asimilaba lo que acababa de pasar”, añadió Annie.



Momentos de pánico

Para los padres de familia, el lapso entre el ataque y el momento en el que se les permitió retirarse de las instalaciones de la liga fue de angustia por el estrés que provocó en sus hijos, algunos de hasta 6 años.



“Lo que vi son papás preocupados por la seguridad de nuestros hijos, papás que necesitamos tener una tranquilidad, que podamos tener una seguridad de que no va a haber actos de violencia”, explicó Annie.



Por su parte, Zue optó por no decirle a su hijo lo que había pasado para evitar que se asustara.



“Le recliné el asiento, lo bajé, le dije que no se levantara, en cuanto vi la patrulla entrar, decidí salir; varios niños estuvieron llorando, muy asustados, yo le dije a mi hijo que eran cohetes para que no se asustara”, detalló.



A raíz de dicho episodio, apuntaron las madres de familia, se tomarán algunas medidas para garantizar la seguridad de equipos y familiares.



“Llevo a mis hijos a entrenamientos de lunes a viernes a la liga, es un lugar en el que prácticamente pasamos toda la semana, nos encontramos seriamente consternados por la falta de seguridad para nuestros hijos”, consideró Annie.



Zue lamentó que los hechos delictivos, incluidos los homicidios, ocurran en espacios tradicionalmente familiares.



Identifican a la víctima

Tras llevarse a cabo la recolección de indicios, el fallecido fue identificado como Luis José Contreras Díaz, de 32 años.



Las investigaciones quedaron a cargo de la unidad de Homicidios Dolosos de la Policía Ministerial y hasta el momento no hay personas detenidas.



“Era una persona alegre, de buen corazón, muy tranquila, un papá ejemplar y familiar al cien por ciento; un buen amigo y querido por mucha gente”, dijo un amigo de la víctima que optó por mantenerse anónimo.