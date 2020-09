Buscan a Patricia de 9 años desaparecida en Tijuana

TIJUANA, BC.- La Fiscalía General del Estado, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Patricia del Carmen Torres Ortiz, de 9 años de edad.

Media filiación: ojos grandes color café oscuro, cabello lacio largo Cataño oscuro, tez morena clara, mentón oval, complexión delgada, boca mediana, labios delgados, ceja escasa arqueada, nariz mediana ancha, frente grande, orejas medianas.

Señas particulares: llagas en el pecho y pierna, cicatriz de quemadura en la cabeza.

La parte reportante manifiesta que, el 28 de agosto de 2020, cuando fue a buscar a su hija Patricia del Carmen Torres Ortiz, a su domicilio particular en la colonia Ribera del Bosque, se percató de que ella y su ex pareja ya no se encontraban en su domicilio, y hasta la fecha desconocen su paradero.

Cortesía

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía de Unidades Especializadas a los teléfonos en Tijuana 664-607-73 32 y 664-683-96 43, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.