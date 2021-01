Autoridades esperaban un inicio de año violento en homicidios

TIJUANA, B.C.- Las autoridades estatales esperaban que en los primeros días del año se tuviera un repunte de asesinatos en Tijuana, lo anterior porque continúa la pugna entre bandas antagonistas dedicadas al narcomenudeo.

En los primeros seis días del 2021, detallan estadísticas de la Fiscalía General del Estado, se han registrado 25 muertes violentas.

El fiscal central de la Fiscalía General del Estado, Hiram Sánchez Zamora, explicó que, de acuerdo a la tendencia, se esperaba un inicio de año violento al igual que 2019 y 2020.

“Cuando analizamos la manera en que se comportan los primeros días de los años anteriores, generalmente hay un aumento en la violencia; el año pasado fue igual, también el antepasado”, dijo.

Las razones, consideró, es la constante pugna entre grupos dedicados a la venta de droga; de hecho, la mayoría de los asesinatos del año están relacionados con dicha situación.

Pese a las celebraciones de fin de año, aclaró el funcionario estatal, la lucha por el control de los puntos de venta en la ciudad continúa y eso ha tenido como resultado el número elevado de muertes violentas.

“Son riñas que hay por el control de la venta de droga en diferentes zonas, como ha sido en otros años”, apuntó.

La tendencia de crímenes de alto impacto no disminuye.

La policía municipal

La falta de la designación de un secretario de seguridad y la corrupción dentro de la Policía Municipal también son causa del número de homicidios en la ciudad, consideró el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en el estado.

Isaías Bertín Sandoval dijo que el gobierno municipal está obligado a nombrar a un titular en la secretaría y no mantener a un encargado de despacho cuando se trata de la corporación con más elementos en el estado.

Ante la falta de un secretario, explicó, no se han podido llevar a cabo acciones enfocadas en la depuración policial.

“Tenemos que ponerle punto final a este tema, tenemos que trabajar de la mano con estas autoridades con la finalidad de la depuración en las policías, hay corrupción en las policías municipales, en las diversas policías”, expresó.

Además de las acciones de depuración, recalcó, es necesario que las secretarías municipales mantengan las capacitaciones.

“La profesionalización de los elementos es importantísima, no es de la noche a la mañana, pero se tiene que empezar”, opinó.

Labor en conjunto

El fiscal central de la Fiscalía General del Estado mencionó que una de las razones que ha influido para que algunos detenidos queden en libertad es la mala elaboración del Informe Policial Homologado por parte de la Policía Municipal.

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Valdés Moreno, aseguró que dicha problemática no es solo responsabilidad de los agentes.

“Lo que me hacen llegar, tanto el director de la policía como los elementos, es que en muchas ocasiones se elabora el IPH y simplemente no lo quieren recibir, nos piden que lo modifiquemos, lo modificamos en varias ocasiones por algunas palabras que no son y al final de cuentas nos enteramos de que los detenidos salen en libertad”, reveló.

Valdés Moreno agregó que los policías reciben capacitaciones constantes para una buena elaboración del informe y lo que se debe fortalecer es el trabajo en conjunto.