Tomarán vecinos la carretera, si no modifican obra del “tramo de la muerte”

Ensenada, B.C.- Si no modifican el puente “cero”, el cual se contempla en la modernización de la carretera que va del ex ejido Chapultepec a Maneadero, ejidatarios del Nacionalista Sánchez Taboada encabezados por Raymundo Carrillo Huerta, amenazaron con tomar la carretera hasta ser escuchados, ya que dicho puente no tiene sentido de ser, costará 67 millones de pesos y se ubica a 150 metros de otro.

En la mesa de trabajo organizada por autoridades de la SCT, empresarios, CESPE, funcionarios municipales y el diputado Armando Reyes, se dejó en claro que el llamado “Puente Cero” se realizaría, porque el proyecto ya estaba autorizado y no podía hacerse nada al respecto”, indicó Raymundo Carrillo, presidente del ejido Nacionalista Sánchez Taboada, Raymundo Carrillo Huerta.

En ese sentido, los ejidatarios amenazaron con tomar la carretera, paralizarla, si esta obra continuaba sin tomar en cuenta las necesidades reales de los residentes del lugar.

Ejidatarios y empresarios exigen

Ejidatarios y empresarios de la zona exigen que la inversión de ese puente sea aplicada 500 metros más adelante, donde se encuentran las maquiladoras y áreas habitacionales, ya que no existe nada contemplado.

“Llevamos 27 años pidiendo esta obra, la modernización del “tramo de la muerte” y no queremos que termine en una obra inútil de 67 millones de pesos, porque hacer un puente, a un lado de otro puente, es eso, y se los digo con todo respeto”, expresó.Carrillo Huerta.

La delegada de la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT), Georgina Wilhelmy, adelantó que el proyecto ejecutivo no podía modificarse de un día para otro, es más, de un presupuesto para otro, ya que había sido autorizado con esos puentes por la SCT y no podían quitar, ni poner nada.

No están en contra de la obra

A la reunión asistieron ingenieros integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE), el diputado federal Armando Reyes Ledezma, el director de CESPE, Jaime Alcocer Tello, la regidora Norma Silva y vecinos de la zona impactada por la carretera.

Carrillo Huerta insistió en invertir el dinero del puente Cero en un distribuidor en la zona de maquiladoras, conocida como ICU, ya que alberga a más de 3 mil trabajadores y la obra no contempla ni una zona de desacelere o incorporación vehicular.

“Dicen que el pueblo manda, bueno, mandamos que ese puente sea modificado y que escuchen al pueblo, porque nunca fueron tomados en cuenta, nunca conocimos el proyecto final y nos están dando un puente que en nada servirá”, declaró.

Raymundo Carrillo dejó en claro que no están en contra de la obra, ni de la modernización carretera, si no de los gastos que pudieran ser usados en zonas que si dejen un beneficio.