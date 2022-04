Consideran inútil construir puente de 67 mdp en 'El tramo de la muerte'  

Ensenada, BC.- En la segunda etapa de la obra de modernización del tramo Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como “Tramo de la muerte”, se planea construir un puente peatonal que tendría un costo de aproximadamente 67 millones de pesos.

Sin embargo, el presidente del Ejido Nacionalista Sánchez Taboada, Raymundo Carrillo Huerta, dijo que es un gasto innecesario ya que no tendrá utilidad para la población.

Recientemente el director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, precisó que la segunda etapa consistirá en la construcción del Puente KM 17+790 “San Carlos” y Puente KM 108+066 “Sin nombre”.

Sin justificación para construir puente

Sin embargo, Raymundo Carrillo consideró que no existe una justificación para construir el puente ubicado a un costado del Arroyo San Carlos.

“En las lluvias muy fuertes que hubo en 1978, en ese tiempo no había cauce de arroyo, todas las parcelas estaban parejitas, a partir de que bajó el arroyo hizo su propio cauce por donde lo conocemos ahorita, y el puente que está a 200 metro de Maneadero hacia el sur nunca ha funcionado, en aquellos años corría agua porque no había cauce, pero ya jamás volvió a correr agua por ahí”, detalló.

El también empresario agrícola dijo que, desde esas lluvias en la década de los setenta a la fecha, la precipitación no llega ni a la mitad de la media de Ensenada que es de 250 milímetros anuales.

“Si promediamos desde esa época hasta ahorita estamos hablando que no ha llovido ni la mitad de la media por año, eso quiere decir que estamos en una zona semidesértica y pocas veces baja el arroyo, ese puente no sirve para nada, no tiene razón de ser, se tirarían 67 millones de pesos a la basura”, opinó.

Inversión para entrada de ICU Medical

Carrillo Huerta dijo que en reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), han pedido que esa inversión se destine a la entrada de ICU Medical para que se haga un puente a desnivel y aprovechar la inversión.

“Ahí sería de gran impacto por el tráfico que se hace en la carretera Transpeninsular, en esa empresa trabajan más de 10 mil personas y con las entradas y salidas de cada turno se vuelve un caos, pero es precisamente porque no hay un puente a desnivel”, apuntó.

El líder de los ejidatarios de Maneadero consideró que la obra del tramo de la muerte no fue bien planeada, ya que también han denunciado la tubería de aguas para el riego de aguas tratadas que quedó enterrada.

“Se empezó a construir la carretera y el proyecto estaba en revisión, cosa que no se debe de hacer, primero revisas un proyecto y luego arrancas cuando está autorizado, ese proyecto está plagado de errores, si le preguntas a ingenieros te van a decir que está muy mal”, señaló.