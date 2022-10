Secretaría del Bienestar advierte de páginas fraudulentas para apoyos

Ensenada, B.C.- El delegado de Programas para el Desarrollo Regional en Ensenada, Ezequiel Gutiérrez Heredia, advirtió que han detectado que a través de páginas de internet se están realizando cobros fraudulentos para tramitar apoyos ante la Secretaría de Bienestar.

“Queremos informar a los ciudadanos que nosotros somos los únicos responsables de poder incorporar a distintos programas, ya sea el de adulto mayor, de personas con discapacidad, el de niños y niñas, el de tandas y el de vivienda, porque después salen páginas de internet donde supuestamente se registran y les piden una cierta cantidad de dinero”, indicó.

El funcionario explicó que en estas páginas les piden a los ciudadanos que se registren y les solicitan cierta cantidad de dinero para realizar el supuesto trámite para conseguir el apoyo.

La Secretaría de Bienestar Federal es la única responsable de incorporar y no lo hacemos mediante una plataforma, no lo hacemos vía telefónica, no lo hacemos por redes sociales como Facebook o Instagram, directamente tenemos que hacer el registro porque todos los programas necesitan un formato único que es donde se hace el registro”, puntualizó.