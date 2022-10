Desalojan 16 viviendas invadidas en el Fraccionamiento Puerto Azul

Ensenada, B.C.- Un total de 16 familias fueron desalojadas de viviendas que estaban siendo invadidas en el Fraccionamiento Puerto Azul en la Calle Puerto Plata, debido a que la empresa Ofelos obtuvo una orden de un juez luego de tres años de litigios.

El representante legal de la empresa Ofelos, Francisco Carrillo, explicó que la empresa le compró 101 viviendas a Scotiabank y Santander a través de un fideicomiso, las cuales eran propiedad de Homex y se habían puesto en garantía para un crédito.

Homex es una empresa que quebró, se fue a concurso mercantil y el banco se adjudicó esas 101 casas y hace tres años nos las vendió en remate, nosotros sabíamos que estaban invadidas y que estaban deterioradas, al final de cuentas es un negocio, nosotros sacamos una corrida financiera, les metimos dinero y las volvimos a poner en el mercado”, detalló.

Mencionó que hace tres años notificaron a los habitantes y se les ofreció mudanza y pagarles un lugar de renta para que se salieran de manera informal, sin embargo, solamente unos cuantos aceptaron esa propuesta.

“A lo largo de tres años hicimos esa gestoría informal con los vecinos, hay unos que sí accedieron, otros que no, hemos identificado que hay líderes que les cobran por conservarlos, que los meten a la casa por dinero, a todos ellos los hemos invitado a que se acerquen con nosotros para llegar a un acuerdo y darles tiempo para salir, pero después de tres años de gestiones informales presentamos una denuncia por despojo”, indicó.

60 imputados

El representante de la empresa afirmó que a todos se les hicieron llegar por lo menos tres notificaciones por parte de la Procuraduría por el procedimiento de conciliación.

“El Ministerio Público después de muchos años y con la pandemia me otorga la sujeción a proceso y se va al juzgado penal, tuvieron audiencias con el juez donde se les conminó a que se salieran y no se salieron, los han notificado por lo menos cinco veces autoridades diferentes, y por primera vez en más de tres años un juez me concedió la orden de desalojo para 16 viviendas”, comentó.

Informó que el juicio continúa debido a que hay 60 imputados más, quienes ya tienen conocimiento debido a que ya comparecieron en algún momento ante el Ministerio Público o el juzgado.

“Va a venir una siguiente ronda de desalojos, yo no estoy cerrado, todo aquel que quiera acercarse conmigo y legar a un acuerdo para darle 15 días para salirse, yo sigo dispuesto a hacerlo, esto no es agradable para nadie, es desafortunado, pero yo también tengo un negocio que atender y me ha tomado tres años lograr por primera vez que se me dé un desalojo”, apuntó.

Afectados

Miguel ángel Lara Morales, un hombre de la tercera edad que fue desalojado, permaneció sentado afuera de la vivienda con sus cosas en la banqueta.

“Fue desagradable porque yo simplemente quería unos cuatro o cinco días para terminar una pequeña vivienda que estoy haciendo en unos terrenos que le compré a Indivi, yo padezco del corazón, he tenido cuatro infartos, y les decía que me sentía mal con la impresión de que me iban a desalojar, mi esposa y yo somos de la tercera edad y yo soy discapacitado”, expresó.

Por otra parte, una mujer que también fue desalojada y optó por no dar su nombre, comentó que tiene cuatro hijos y no tienen a donde ir.

“No hubo un arreglo, nosotros dinero en efectivo no manejamos mucho, no manejamos crédito de Infonavit, no tenemos cómo meternos a hipotecas, tenemos negocios en el mismo fraccionamiento como venta de ropa, maquillaje y comida, a fuerzas quieren sacarnos 400 mil o 500 mil pesos de las casas que no tenemos, no nada más son personas de la tercera edad, tenemos niños, hay mamás solteras, no nos negamos a pagar pero que el gobierno voltee a vernos”, expresó.