Se disparan robos de cultivos en Maneadero

Ensenada, B.C.- Debido a que en los campos de Maneadero se producen hortalizas de gran valor para su exportación a Estados Unidos, en las últimas semanas se han registrado cuantiosos robos que han afectado a los empresarios de la zona.

El empresario agrícola y presidente del Comité de Aguas Subterráneas de Maneadero, Raymundo Carrillo Huerta, manifestó que los robos se realizan de una forma descarada. Ya que anteriormente se daban en la noche, pero ahora también a plena luz del día.

Están robando espárragos, tomates, pepinos, los compañeros agricultores me han hablado para darme la queja, desde que empezó la temporada en julio han aumentado, incluso anoche me robaron en el rancho, rompen la malla, cortan los cercos y aunque tengas veladores buscan cómo meterse, “señaló.

Carillo Huerta dijo que los ladrones pueden llegar a robar de cinco a diez cajas de productos en diferentes ranchos, además de generar daños que representan fuertes pérdidas.

“Estamos hablando de varios miles de dólares que se pierden diario, el problema es que muchos no están denunciando porque no creen en la autoridad porque no hacen nada, en el Valle de Maneadero diario se están metiendo a los ranchos, son más de 3 mil hectáreas, es decir alrededor de 50 a 100 robos en las parcelas diarios, es una robadera”, detalló.

Productos de alto valor

El empresario dijo que los delincuentes saben perfectamente que esos productos son de alto valor, principalmente el esparrago que el cien por ciento es de exportación.

“Pedimos a la gente que no les compren hortalizas a los malandros porque es producto robado, en los ranchos no le vendemos a nadie, el esparrago que ves en la calle es porque se lo robaron, para ellos es una ganancia del cien por ciento porque no tienen ningún costo de inversión, no sé a cuanto vendan un manojo de esparrago en la calle, pero probablemente lo den a un 80% menos del valor real”, explicó.

Carrillo Huerta denunció que actualmente no hay vigilancia por parte de las autoridades en Maneadero, lo que ha obligado a los agricultores a contratar más veladores, sin embargo, no es suficiente para frenar los robos.

“El problema es que los ranchos son grandes y es peligroso, aparte es peligroso porque la gente que anda robando la mayoría son adictos y andan con machete en mano, algunos están organizados y otros son para sacar para su vicio”, opinó.