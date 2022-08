Denuncian falta de apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Ensenada, B.C.- Miembros del Colectivo “Buscando a José Alfredo”, realizaron una jornada de búsqueda el fin de semana en Ensenada, sin embargo, lamentaron que no han estado recibiendo apoyo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

“Fuimos a búsqueda y no estuvo la comisión, tienen una falta de compromiso con nosotros, nos citan a las 9:00 y llegan a las 10:00, se quieren ir a las 5:00, no son prudentes con nosotros, la Guardia Nacional se quedó con nosotros, pero la policía ciudadana no porque nos dijeron que el oficio es con la comisión y ellos vienen con la comisión”, señaló Estefany Martínez, miembro del colectivo.

No obstante, afirmó que los colectivos no se van a detener para seguir buscando a sus familiares, tengan o no el apoyo por parte del gobierno.

Los rastreos

Seguimos nuestra marcha, vamos a trabajar solos, me puse muy molesta por su falta de compromiso con las víctimas, yo decidí venirme porque teníamos una hora esperando el equipo de ellos, nosotros nos administramos desde muy temprano para llegar a la hora donde ellos nos citan y todo el tiempo es lo mismo y llegan tarde y me molesta porque es una burla para nosotros”, expresó.

Te puede interesar: Trabajadoras de un campo agrícola de San Quintín denuncian violencia laboral

Mencionó que gran parte de los familiares de personas desaparecidas madrugan, dejan a sus familias e incluso algunos faltan a su trabajo para realizar estos rastreos.

“Desde que se fue Juan Manuel León todo esto se vino abajo, cada quien hace lo que quiere en la comisión y su falta de empatía y falta de respeto hacia nosotros ha llegado al tope, nosotros seguimos buscando y agradecemos a la Guardia Nacional porque sí nos ha apoyado y nos ha dado seguridad, pero a los de la Comisión les falta empatía”, declaró .

Estefany Martínez solicitó a Rafael Hernández Murrieta, comisionado de búsqueda en Baja California y a Rebeca Vega Arriola, subsecretaria de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, que hablen con el personal para que hagan su trabajo.

Te puede interesar: Busca apoyo para trasplante de riñón en Ensenada

“Esto ya llegó a su límite, nada más cuando viene alguien de sus jefes directos llegan temprano, nosotros seguiremos nuestras búsqueda y Dios quiera y localicemos a alguien y regrese a su casa para darle paz a alguien más o que encontremos a uno de los que nosotros estamos buscando”, manifestó.