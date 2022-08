Regresan a clases presenciales 78 mil 942 alumnos en Ensenada 

Ensenada BC.- El lunes 29 de agosto inician clases presenciales, un total de 78 mil 942 alumnas y alumnos de Ensenada, así como 4 mil 122 docentes que se distribuyen en 585 planteles de Educación Básica iniciarán el Ciclo Escolar 2022-2023, informó Arizbeé Montaño Zavala, delegada de la Secretaría de Educación en Ensenada.

Preescolar, primaria y secundaria ya estarán de forma presencial en las aulas, después de dos años ya arrancamos todos, no de forma paulatina ni gradual como veníamos trabajando con un semáforo rojo, ahorita estamos en semáforo verde y eso cambia las condiciones en toda la vida social y la escuela no es la excepción”

Expresó.

La delegada puntualizó que continuarán con filtros en las entradas de los planteles, mientras que el uso del cubrebocas en espacios abiertos no será necesario y en las aulas será opcional, sin embargo, se pedirá a los padres de familia que sus hijos presentan algún síntoma nos los manden a clases.

Rezago educativo

En cuanto al rezago educativo por la pandemia, consideró que todavía no se cuenta con un análisis del nivel de los alumnos.

“En los ciclos pasados como fue semipresencial, no estuvieron todos y fue la educación a distancia, los diagnósticos no fueron muy certeros, en este ciclo que ya es presencial vamos a partir de diagnósticos más reales y vamos a apostarle a este periodo de un mes o dos meses en donde el maestro va a implementar los diagnósticos que van a arrojar información muy valiosa”, indicó.

Montaño Zavala reconoció que las escuelas estaban muy deterioradas, sin embargo, el Instituto de la Infraestructura Educativa (Inife), se encargó de reparar la mayoría, sin embargo, la escuela Felipe Carrillo Puerto, ubicada en la colonia Las Lomitas, concluirá su reparación la próxima semana.

“Fue brutalmente vandalizada y lamentablemente, aunque tuvo avances en la obra, los trabajadores comentaron que la gente seguía entrando, ponían una puerta y la quitaban, pero la mayor parte de nuestras instalaciones están bien en infraestructura”, afirmó.

El uniforme

Sobre el uso del uniforme, la funcionaria puntualizó que lo importante es que el alumno reciba su educación y si en este momento el padre de familia no está en condiciones económicas de comprarle el uniforme, no será un criterio para no recibir las clases.

En relación al paro de maestros del SETEBC, la delegada refirió que es un planto pacífico en el que están demandado situaciones de carácter administrativo como adeudos de pago históricos desde 2006 y laudos que ya ganaron, sin embargo, este tipo de situaciones se están resolviendo en la parte administrativa central en Mexicali.

“No nos han informado si el lunes lo levantan, yo estaré a la espera de que lo den a conocer, sin embargo, es un sindicato que muy es muy grande, no va a afectar en una forma muy extendida, yo creo que sería un porcentaje de un 10 o 15% que podría afectar, lo que hemos monitoreado en las instalaciones son alrededor de 100 maestros que han estado en este paro, no creemos que vaya a repercutir mucho, pero sí nos preocupa”, declaró.

Cifras

Alumnado: 12 mil 383 son de preescolar, 43 mil 776 de primaria, 22 mil 048 de secundaria y 735 de educación inicial.

Docentes: 683 de preescolar; mil 853 de primaria; mil 564 de secundaria; y 22 de inicial.

Planteles escolares: 18 corresponden a Educación Inicial; 218 de Preescolar; 244 de Primaria; y 105 de Secundaria.