Regidora asegura que seguirá siendo crítica tras su salida del PAN en Ensenada

Ensenada, BC.-Luego de que la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, manifestara su apoyo a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaun y anunciara su salida del Partido Acción Nacional (PAN), aclaró que seguirá siendo crítica con las acciones de gobierno que no le parezcan correctas.

“En el PAN ya sabemos que las cosas ya sabemos que no están bien, no tengo que explicarlo, la ciudadanía lo ha visto y está claro en los resultados electorales, yo no es la primera vez que me voy del partido, pero es la primera vez que decido rotundamente renunciar a mi militancia, yo me fui en el 2013 porque las cosas estaban mal a mi juicio, y no quise ser parte de la administración de Kiko Vega”, indicó.

No obstante, la dirigente del PAN en Ensenada, Carmen Iñiguez Casanova, recientemente declaró que el PAN exige que Brenda entregue a su suplente la regiduría que ostenta, ya que se trata de una posición obtenida con los votos del partido, no de ella en lo personal.

“Cuando regreso con la oportunidad de ser regidora, yo no estaba en la planilla ganadora, yo estaba en la planilla perdedora, cuando se les cae todo eso a los de siempre y queda una candidata y logro esta regiduría, fui y me la jugué, yo trabajé y la defendí adentro, siempre ha sido a base de trabajo, pero lo que me cansó del PAN es que a pesar de que te vas y vuelves las cosas siguen igual”, respondió Brenda Valenzuela.

Harta de la tibieza

La regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada declaró que estaba harta de la tibieza y el conformismo de las dirigencias del PAN.

Tienen un sueldo, están cobrando por un trabajo que evidentemente no están haciendo, yo llegué a la regiduría con la agenda ciudadana, tomé el toro por los cuernos, le entré a todos los temas, me pasaron miles de cosas y el PAN en un silencio y en una zona de confort, muchas veces pasó por mi cabeza: ¿realmente quieren ganar’, ¿realmente somos oposición?”, planteó.

Valenzuela Tortoledo recordó que, durante el informe del presidente municipal, Armando Ayala, ella emitió un posicionamiento contundente y crítico.

“No se trata de dar la contra por dar la contra, es ser objetiva, propositiva y hacer el trabajo por el que estás ahí, velar por los intereses de la ciudadanía, a la gente no le importa si eres priísta, morenista o panista, la gente lo que quiere son resultados, hubo tres semanas de glosas y un silencio total en el PAN, una contaminación desbordada en el tema de las aguas residuales y el PAN en silencio total”, opinó.

Denuncia malos manejos de la Cespe

Brenda Valenzuela como regidora ha denunciado en diversas ocasiones los malos manejos de la Cespe en el tema de aguas tratadas, por lo que fue cuestionada si lo seguirá haciendo.

“Creo que lo que puede pasar es que cambia el rol de ya no quiero tu cabeza, opero quiero resultados, porque teóricamente estamos del mismo lado y queremos los mismos resultados, hay cosas que no se pueden ocultar, pero se tiene que trabajar en ello, se tiene que exigir y se tiene que resolver”, afirmó.

En relación a si se une a las filas de Morena o de otro partido como Fuerza Por México, la edil dijo que por el momento no ha tomado la decisión, pero sí está apoyando el proyecto de Claudia Sheinbaum.

“Yo voy a demostrar que soy una mujer de una sola pieza, que soy franca y directa y tomo la decisión de abrirme abiertamente a favor del proyecto de la doctora Claudia, recibo una invitación, platillo con ella y con la gobernadora, dos mujeres echadas para adelante, y yo sé que Claudia será la próxima presidenta de este país, que la gobernadora hará una magnifica mancuerna con ella y yo quiero estar de ese lado de la historia, trabajando por mi ciudad”, manifestó.