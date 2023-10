Regidora señala que el nuevo contrato de luminarias en Ensenada podría ser más costoso

Ensenada, BC.- La regidora de Ensenada, Brenda Valenzuela Tortoledo, manifestó su preocupación ante el nuevo contrato de luminarias y al igual que los empresarios, no cuenta con suficiente información, pero con la que la logrado recabar estimó que la nueva concesión podría ser más costosa que la anterior.

“Tenemos la misma incertidumbre que tiene el sector empresarial, compartimos esa misma preocupación puesto que al proponer al cabildo este tema solo estábamos hablando de comprometer los remanentes del Derecho al Alumbrado Público (DAP) que se cobra en los recibos de la luz para poder salir adelante con los compromisos del tema de luminarias y no teníamos información de que iba a salir mucho más caro e iban a requerir comprometer las participaciones federales en un 20%”, explicó.

Valenzuela Tortoledo mencionó que se están comprometiendo las participaciones federales en un 20% durante los próximos 15 años, además del pago de los remanentes del DAP, para poder cubrir el contrato de las luminarias.

Hay una opacidad tremenda porque no hemos logrado conseguir las condiciones de este nuevo contrato, antes pagábamos 5.5 millones de pesos mensuales, hoy se están pagando 8 millones de pesos mensuales, esta información fue a través de una comparecencia del director de Servicios Públicos, sin embargo, hasta el momento no tenemos ningún documento que compruebe nada, no tenemos el contrato y es preocupante que no sepamos las condiciones”, manifestó.