Ensenada renovará alumbrado público mediante una nueva concesión

Ensenada, BC.- Debido a que la empresa responsable del alumbrado público en Ensenada ha presentado fallas y el contrato no ha sido conveniente para el Ayuntamiento en cuestión financiera, Armado Ayala Robles, informó que muy pronto se renovará el alumbrado público con una nueva concesión y una inversión inicial de 800 millones de pesos.

El Cabildo de Ensenada aprobó un punto de acuerdo relativo a solicitar al Congreso del Estado de Baja California el uso como garantía y fuente de pago de un porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que correspondan a Municipio de Ensenada y los remanentes del Cobro del Derecho de alumbrado Público.

“Había cuestionamientos, que si se iban a comprometer las finanzas públicas, que si se iban a comprometer las participaciones, pues es lo mismo, ahorita con participaciones se estuvo pagando el contrato leonino que aprobaron en el gobierno de Gilberto Hirata, de las mismas participaciones se pagan los servicios públicos y el recurso para la nómina”, expresó el alcalde de Ensenada.

Más certeza jurídica

Ayala Robles explicó que este punto de acuerdo es parte de un procedimiento para que la nueva empresa tenga más certeza jurídica y pueda invertir más en la modernización del alumbrado público.

Una vez aprobado por el Congreso nos ahorramos 150 millones de pesos porque nos hace un descuento la empresa, pero también está en condiciones de solicitar un crédito a la banca e invertir 800 millones de pesos de jalón, que la gente sepa que es el mismo recurso solo que entra a un fideicomiso, ojalá esta práctica fuera para muchos temas como el Issstecali, que hubiera fideicomisos y así garantizar la buena aplicación de los recursos”, consideró.

El alcalde dijo que a la empresa Celsol, la cual tenía el contrato de arrendamiento del alumbrado público, se le dio aviso que tiene un plazo de seis meses para retirar sus lámparas.

“Ellos tienen que coordinarse con el Ayuntamiento para empezar un plan y retirar las lámparas para que la nueva compañía empiece a reponer todas, no hubo respuesta de la empresa, no hay comunicado y no está atendiendo esta parte, yo pienso que como las lámparas no tienen valor porque están viejas, les sale más caro retirarlas que el valor de estas”, opinó.

Cambio de lámparas

Mencionó que la nueva compañía empezará a cambiar las mil lámparas y las viejas se van a almacenar para que la empresa Celsol pueda reclamarlas.

“La empresa promovió una suspensión en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pero resolvió a favor del Ayuntamiento, la nueva concesión va a ser por 15 años con una inversión inicial de 800 millones de pesos, el plan es cambiar 27 mil luminarias y colocar 5 mil adicionales que es el déficit que tenemos”, reveló.

Ayala Robles destacó que con este nuevo sistema de alumbrado público también se ahorrará más energía.

“Si una calle está completamente iluminada pasaría lo mismo que en un edificio inteligente, si no hay movilidad el alumbrado público baja la intensidad y en el momento que una persona sale a caminar o hay un vehículo en tránsito nuevamente regresa la intensidad del alumbrado”, detalló.

El presidente municipal aclaró que la nueva compañía se encargará del mantenimiento, servicio y modernización del alumbrado público, sin embargo, no se va a despedir al personal sindicalizado que actualmente trabaja en esa área, ya que seguirán atendiendo los espacios públicos, principalmente canchas deportivas y parques.