Regidora expone situación crítica del relleno sanitario

Ensenada BC.- Ante el interés de la iniciativa privada por conocer más detalles del contrato de las luminarias y la nueva concesión del relleno sanitario, la regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada, Brenda Valenzuela Tortoledo, se reunió ayer con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), para hablar del estatus de ambos proyectos.

“En el tema de las luminarias estamos donde mismo, en opacidad total, no tenemos acceso al contrato de las luminarias, no sabemos hasta ahorita realmente cuánto va a costar y por qué se está solicitando al Congreso del Estado comprometer el 20% de las participaciones federales para pagar este contrato”, expresó.

En cuanto al relleno sanitario, indicó que recientemente presentó una iniciativa para prevenir que los ediles sean sorprendidos con unas bases de licitación que desconozcan si son favorables para Ensenada.

El gobierno municipal envió a elaborar un estudio de viabilidad y financiera, por lo que tome la iniciativa de invitar a los miembros del CCEE para la parte financiera y para la parte ambiental contar con la experiencia y aportación de nuestros investigadores del Cicese”

Afirmó.

Concesión pasada

La regidora comentó que la pasada concesión del relleno sanitario concluyó tras 20 años de servicio, sin embargo, afirmó que no era conveniente renovarla debido a que no cumplía.

“Si nosotros permitíamos que continuara ese contrato, pues es un contrato que evidentemente no se cumple, que establece una planta de tratamiento de aguas residuales que no existe, una planta trituradora de llantas que no existe, una planta para la separación de residuos sólidos que no existe, las llantas las tenemos almacenados en un predio en la Colonia Gómez Morín, con los lixiviados que genera la basura están regando las propias celdas”, manifestó.

La regidora reveló que de acuerdo con un estudio que fue presentado la semana pasada, se planteó que de las 33.5 hectáreas que tiene el relleno sanitario, 26 han sido impactadas, tiene una capacidad de 12 celdas, se han cerrado siete y se está trabajando sobre la octava.

Relleno sanitario

“Hemos solicitado que la basura de todos los arroyos, los lotes baldíos, de Isla de Cedros y todas las delegaciones se lleven al relleno sanitario como parte de este proceso de cierre, porque seguramente estaremos completando una celda más, no hemos tenido respuesta, ahorita apenas hubo el acercamiento con este estudio de viabilidad ambiental y financiera, que a mi juicio fue muy pobre, creo que debe ser mucho más amplio”, consideró.

Valenzuela Tortoledo dijo que en los próximos días se realizará otra reunión donde participará servicios públicos y el CCEE para ver que alternativas hay para lograr que la basura sea un negocio que genere utilidades para el municipio, se vuelva autosuficiente, se reduzca la cantidad de basura a través del reciclaje y no solamente sea enterrada.

“En Servicios Públicos ha habido una total falta de cumplimiento al supervisar la falta de cumplimiento, por eso es importante que involucremos a los sectores, que ampliemos el tema y no se dé en la opacidad, que participen los investigadores y los empresarios y que los medios estén enterados porque es un tema que trasciende a la administración municipal”, opinó.