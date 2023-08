Red de Mujeres Unidas exige protección para hijos de víctimas de feminicidio

Ensenada, BC.- Ante la gran cantidad de feminicidios en el Estado, la coordinadora de la Red de Mujeres Unidas por Baja California, Ana Daniela García Salgado, consideró que la fiscalía no está salvaguardando los derechos de las víctimas indirectas.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de enero a julio del año en curso se han registrado 16 casos de feminicidios en Baja California.

La fiscalía tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las victimas indirectas, es decir, los hijos o incluso los padres de las víctimas, sobre todo cuando dependen económicamente de ellas”, declaró.

Protocolo Nacional

Mencionó que existe el Protocolo Nacional de Atención Integral Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, el cual se debe activar de manera inmediata por la fiscalía al catalogar el delito como feminicidio y el juez penal debe cerciorarse de que este se haya activado”, explicó.

No obstante, la activista señaló que en ninguna de las 51 sentencias que hay por feminicidio en el Estado se activó dicho protocolo ni se le dio vista a la Procuraduría de la Defensa de los Menores que depende del DIF.

“Esta procuraduría debe otorgar de forma inmediata un abogado a la investigación para proteger los derechos de los niños que quedar huérfanos, además se tiene que inscribir a estos niños en un padrón de orfandad nacional para que se les dé la atención que requieren como son terapias sicológicas, así como trabajo social tiene que intervenir para las necesidades emocionales”, puntualizó.

Derechos de los niños

García Salgado consideró que es sumamente importante que exista una abogada que se enfoque en salvaguardar los derechos de los niños, pues de lo contrario, se deriva en un problema social.

“Al haber huérfanos que no tienen ni padre ni madre, que no hay quien pueda solventar sus gastos económicos, que no se le pueda brindar el derecho a la educación, a la alimentación y los derechos básicos como ser vestidos, son niños que terminan muchas veces en la calle, en lugares de beneficencia social o en el DIF, y que no tienen acceso a una educación para el día de mañana llevar a cabo un trabajo y lamentablemente muchos terminan en el crimen organizado”, planteó.

Por otra parte, señaló que, en la mayoría de los casos de feminicidio, la reparación del daño es mínima.

“En Ensenada la reparación mínima fue de 700 mil pesos y la máxima fue de un millón 800 mil pesos, y estas solamente se basa en la misma tabla que maneja el IMSS para muertes por accidente o enfermedad, pero en el caso de los feminicidios no es una muerte natural, es una muerte que alguien cometió un delito y privó de la libertad a la persona, y solamente se están reparando los daños que alcanzan para los gastos funerarios, dejando fuera todo lo demás”, apuntó.