96.6 % de feminicidios en BC son cometidos por parejas o ex parejas: Rmubc

Ensenada, BC.- Para analizar a fondo el tema de los feminicidios en Baja California, durante más de cuatro meses la Red de Mujeres Unidas por Baja California (Rmubc) llevó a cabo un estudio en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, arrojó que en el 96.6% de los casos el feminicida era pareja o ex pareja de la víctima.

“Se determinó que existían 77 sentencias por feminicidio en todo Baja California, pero encontramos que 20 eran sentencias repetidas y de esas 13 pertenecían específicamente a Ensenada, por lo cual solamente existen 57 sentencias en la realidad a diferencia de lo que dice la Fiscalía General del Estado”, señaló Ana Daniela García Salgado, coordinadora de la RMUBC en Ensenada.

Refirió que, de las 57 sentencias, cuatro se encuentran en apelación y en dos no hay acceso para poder revisar las sentencias a pesar de que tienen que ser públicas.

Ana Daniela García Salgado, coordinadora de la Red de Mujeres Unidas por Baja California (Rmubc) en Ensenada.

Análisis de sentencias

Por lo anterior, el estudio únicamente pudo analizar 51 sentencias, de las cuales, 21 son de Tijuana, 10 de Ensenada, 10 de Mexicali, 2 de Tecate y 2 de Rosarito.

“De estas sentencias el 88% se llevó a cabo mediante un procedimiento abreviado, es un proceso en el cual la persona que llevo a cabo el delito hace una confesión de que él lo cometió, esto origina situaciones alarmantes, porque el juzgador no entra al estudio de las pruebas y no hay una correlación entre la confesión y las pruebas”, consideró.

Lo anterior, dijo, puede conllevar a que el sujeto que cometió el delito quiera impugnar la sentencia argumentando que no lo hizo, y debido a que no hubo un estudio de las pruebas, tenga oportunidad de salir libre en un segundo juicio.

Además de esto, al momento de declararse culpable en un proceso abreviado les da el beneficio de la sentencia, la Ley dice que si ellos se confiesan les pueden reducir hasta dos terceras partes de la sentencia mínima, en Baja California el feminicidio tiene una penalidad de 20 años la mínima y 50 años la máxima, este beneficio muchos de ellos lo utilizan porque de estar en la cárcel 50 años terminan en la cárcel 14 años con la reducción”, expuso.

Horarios con más feminicidios

La activista dijo que el estudio arrojó que el horario en el que más se cometen los feminicidios es de las 19:00 a las 6:00 horas y el principal lugar donde se cometen es el domicilio conyugal con un 47%, el 12% se llevó a cabo en la vía pública y el 10% en el trabajo.

Asimismo, mencionó que el 96.6% de las víctimas de feminicidio, el agresor era su pareja sentimental o ex pareja.

“Muchas veces la autoridad dice que muchas de las mujeres que está siendo asesinadas en Baja California es porque se encuentran inmiscuidas en el crimen organizado, aquí se puede ver que no es cierto, la mayoría de las muertes son a manos de sus parejas”, apuntó.

Armas punzo cortantes

García Salgado dijo que la principal arma con la que las víctimas son privadas de la vida es con armas que se encuentran dentro de un hogar como cuchillos, navajas, picahielos o utensilios punzo cortantes y el 12% de las víctimas fueron encontradas con su cuerpo expuesto, sin ropa y un 12% también fue mutilado.

“Las sentencias que se están tomando en cuenta son del 2017 al 2021 y hay casos que se tardaron más de cuatro años en resolver aún cuando había una confesión expresa, la justicia en el tema de feminicidios es demasiado lenta y la reparación del daño no llega cuando se necesita, básicamente lo único que cubre son los gastos funerarios”, denunció.

Comentó que específicamente en Ensenada, de las 10 sentencias que se encontraron, la primera empezó en el 2017 y la última se interpuso en el 2020, sin embargo, todas fueron resueltas hasta el 2021.

“El 35% de las víctimas ya habían denunciado a su agresor por otras agresiones y la autoridad no le había dado seguimiento, esto conllevo a que terminara en un feminicidio, no hicieron caso de las denuncias que había puesto la víctima por violación, abuso sexual, golpes, privación de la libertad e incluso daños económicos, a algunas ya les habían quemado su carro o les habían dañado su casa y solamente al 4% de las víctimas que fallecieron sí se les había brindado una protección, pero realmente no funcionaron las medidas porque al final terminaron siendo asesinadas”, señaló.