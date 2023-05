Reconocen trayectoria del enólogo Víctor Torres Alegre

Ensenada, B.C.- El enólogo dijo sentirse emocionado, pues su trayectoria, que incluso lo ha llevado a convertirse en el primer juez mexicano a nivel internacional en concursos de vino y ser asesor técnico de concursos internacionales, había sido galardonado por sus conocimientos en Francia, España, Canadá y Eslovenia, pero reconoció que el único reconocimiento que le faltaba era el de la Universidad de Chapingo.

Originario de la Ciudad de México, con más de 40 años radicado en Ensenada, Torres Alegre tiene una sólida formación académica, es Ingeniero Agrónomo con especialidad en Industrias Agrícolas por la Escuela de Agricultura en Chapingo, y obtuvo el grado de Doctor en Enología y Ampelología por el Instituto de Enología de la Universidad de Burdeos, en Francia.

Actualmente es consultor en Centro de Estudios Vitivinícolas (Cevit) de Cetys Universidad y colabora en el desarrollo del nuevo programa de Maestría que se ofertará en el centro; comenzó a trabajar en el Valle de Guadalupe luego de recorrer todas las zonas productoras de México y encontrar en Baja California potencial para desarrollar vino de calidad; su primer trabajo lo encontró en la vinícola Formex Ybarra, una de las tres únicas empresas dedicadas al vino en la región durante la década de los 80.

Yo llegué a Formex Ybarra que era una empresa que vendía poco vino, vinificábamos 10 mil litros de vino y nada más se embotellaban 2 mil litros; los otros 8 mil los destilábamos, entonces yo empecé a practicar y a hacer todo lo que se me ocurría con la uva, cada año hacía pruebas, llegué a aprender muchísimo de las uvas de México, de cómo hacer vino e inventé un método de hiperoxidación que se publicó en España”, relató.

Te puede interesar: Ensenada registra descenso del 54% en homicidios

Con esa experiencia, el especialista trabajó también en otras vinícolas del Valle de Guadalupe, donde implementó tecnología que no existía en México.

“Yo iba a Burdeos cada dos años a aprender, porque no me quedaba con lo que sabía, luego llegaba y lo aplicaba aquí, fui mejorando mucho las técnicas, eso me permitió y me ha permitido dar asesorías a vinícolas de otros Estados y dar clases”, compartió.

Víctor Torres tiene más de 40 años dedicado a la producción de vino en el Valle de Guadalupe

Por otra parte, Torres Alegre reconoció que el problema que afecta a México en cuestión de vinos, es que poca gente quiere prepararse con estudios de maestría o doctorado en Enología, pues consideran que con tomar un curso y aprender hacer vino es suficiente para dedicarse a la producción vinícola, sin llegar a aprender o desarrollar características ni tecnologías óptimas para hacerlo.

Te puede interesar: Comunidad LGBT+ de Ensenada continúa en la lucha por la no discriminación

“La investigación es fundamental para hacer buenos vinos y para tener gente bien preparada, y es hasta ahora que empieza a haber un poco más de esto, creo que se está avanzando a pasos agigantados”, aseguró.

En ese sentido, compartió que si bien hay quienes hacen doctorados en Enología en España, para aprender a hacer vino se debe ser enólogo, ya que es parte importante del proceso.

Además de la colaboración para el desarrollo de la Maestría en el Cevit, también imparte el curso de Introducción a la Enología en un diplomado.

“Estamos trabajando para que realmente haya gente bien preparada, para que venga de todo el país a prepararse; algo que me tiene fascinado es que el Cevit tiene un laboratorio de investigaciones, donde se pueden lograr cosas extraordinarias porque cuenta con los equipos necesarios”, aseguró.