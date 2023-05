Comunidad LGBT+ de Ensenada continúa en la lucha por la no discriminación

Ensenada, BC.- Con motivo del día internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia, miembros de la Comunidad Diversa de Ensenada (ODE), desplegaron una bandera gigante de la comunidad LGBT+ en el lobby del edificio del Ayuntamiento de Ensenada.

La acción tiene como objetivo de promover la igualdad y el respeto hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

Te puede interesar: Entrega Ayuntamiento de Ensenada reconocimientos a Ciudadanos Distinguidos 2023

Alfonso Guardado Aguilar, presidente de CODE, consideró que uno de los principales desafíos ha sido el de poder unificar a la comunidad, porque cuando se habla de defensa de derechos humanos quienes se acercan son principalmente las personas que vivieron un caso de violencia o discriminación.

No podemos englobar a toda la comunidad porque no todos han vivido este tipo de circunstancias y entonces se vuelve ajena a esta problemática, hasta que no me sucede o no lo vivo de manera cercana es cuando entonces empiezo a involucrarme en estas acciones, nuestro principal desafío ha sido el crear esta comunidad”, expresó.

El activista reconoció que ha habido algunos avances, por ejemplo, el año pasado el Cabildo de Ensenada aprobó la creación del Reglamento por la Protección de los Derechos de la Diversidad, documento que busca proteger a las personas LGBT de acciones discriminatorias, así como imponer sanciones contra personas que incidan en este tipo de prácticas.

No diseminación en trabajos ni escuelas

No obstante, comentó que este año los colectivos han estado impulsando una iniciativa llamada “cupo laboral trans”, que busca abrir nuevos espacios dignos y seguros para la población trans en el campo laboral.

Te puede interesar: Marina del Pilar atiende necesidades de familias del Sur de Ensenada

“Es algo que se está manejando con mucho cuidado, por ejemplo, el periodo de vida de una persona de la comunidad trans no asciende a más de los 34 años de edad y eso es algo grave, la mayoría de la comunidad trans viven una vulnerabilidad en la cuestión laboral debido a que el que su nombre no coincida con su apariencia física se vuelve un conflicto”, explicó.

Mencionó que, aunque hay algunas empresas que son amigables con la comunidad LGBT+ y cuentan con protocolos para ejercer un trabajo digno, actualmente la comunidad trans es la más vulnerada y violentada.

Trabajos que no son remunerados

“Los espacios que llegan a cubrir en un puesto de trabajo regularmente no son remunerados o tienen que hacer un trabajo al doble o al triple de una persona normal para que sea valorado su trabajo”, señaló.

Asimismo, Alfonso Guardado consideró que todas las instituciones educativas deberían contar con un reglamento interno que tome en cuenta acciones por violencia y discriminación específicamente en temas de orientación, identidad o expresión de género.

Te puede interesar: Realiza Gobierno de Ensenada Primer Foro “Alcancemos Tu Meta"

“La realidad es que actualmente no existe y al no existir un reglamento, tampoco existe ningún tipo de sanción y estamos desprotegiendo a nuestros y nuestras estudiantes y al final de cuentas no pueden presentar una queja o no va a haber un seguimiento a su situación, nosotros ya estamos trabajando en un programa de inclusión, tanto laboral como educativa que se llaman espacios seguros y hemos visitado varias universidades que han presentado algún problema desgraciadamente”, detalló.