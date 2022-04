Recomiendan extremar precauciones por presencia de abejas

Ensenada, B.C.- A la ciudadanía de Baja California que asistirá a parques, jardines y centros recreativos durante las vacaciones de “Semana Santa”, se le recomienda extremar precauciones, ya que coincide con el periodo natural de la reproducción de las abejas, informó el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Manuel Martínez Núñez.

El funcionario informó que las zonas altamente pobladas con flores, árboles y otro tipo de vegetación, como los parques, balnearios, jardines y otros lugares de esparcimiento, suelen ser lugares idóneos para el establecimiento de las colonias de abejas, por lo que recomienda no molestar a los insectos para evitar accidentes por picaduras.

Precisó que la Secretaría estará en contacto permanente con las autoridades de Protección Civil, Cuerpos de Seguridad y los propios apicultores de la región, para coordinar acciones y estrategias que permitan una respuesta inmediata ante cualquier reporte de la presencia de enjambres.

En el caso de los apicultores, señaló que participarán alrededor de 20 personas, que constituyen el Grupo de Respaldo del Comité Municipal de Protección civil para la captura y eliminación de enjambres, personal capacitado que cubren las diferentes áreas de la ciudad y el Valle de Mexicali.

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura, destacó que en lo que va del año, se han atendido más de 370 reportes de enjambres, la mayoría de ellos, situados en la zona urbana de la ciudad de Mexicali.

Por último, emitió algunas recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidente por picaduras de abejas: no acercarse al enjambre, o intentar ahuyentarlo con ningún material, liquido, en polvo o sólido, no molestar los enjambres ni a las abejas y no querer espantarlas como a las moscas, ya que las abejas atacan cuando se sienten agredidas.

Otras recomendaciones son: no provocar fuertes ruidos, correr ni hacer movimientos bruscos cerca de un enjambre; vigilar los alimentos y las bebidas para evitar ingerir por accidente alguna abeja; y llamar al teléfono de emergencia 911 cuando se detecten enjambres de abejas cercanos a las áreas frecuentadas por la población.