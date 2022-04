Exige CCEE regularizar el suministro de agua

Ensenada, B.C.- El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) planteó su exigencia ante las autoridades estatales para que se actúe de inmediato para remediar la problemática en el abasto y suministro de agua a la población.

El presidente del organismo Orlando Fabiel López Acosta señaló que Ensenada tiene ya más de una década padeciendo las deficiencias en el suministro de agua a la población, sin que hasta el momento se tenga clara una solución a mediano y largo plazo.

Tenemos claro que se han buscado alternativas y nuevas fuentes de abastecimiento como la perforación de pozos y desalinización de agua de mar, entre otros, sin embargo, no ha sido suficiente”, apuntó el dirigente.

La poca extracción de agua de los pozos y el mal funcionamiento e inadecuada administración de la Desaladora, aseveró, han traído como consecuencia que el desabasto continúe a niveles muy preocupantes.

Habrá que buscar nuevas fuentes de suministro, pero esto tiene que ser a corto plazo y paralelamente resolver el problema financiero, urge conseguir recursos estatales, federales, convenios con empresas privadas o lo que mejor convenga, pero tiene que ser de inmediato, manifestó López Acosta.

El agua es elemental para la supervivencia humana, para el riego agrícola, la industria, el comercio, y toda actividad que directa o indirecta incide en el desarrollo de una comunidad por lo que debe ser prioridad de todos, pero particularmente para las autoridades del Gobierno del Estado que tienen el monopolio de su administración, señaló.

Sin agua no hay desarrollo, no hay inversión, no se generan nuevos empleos y se paraliza toda la cadena productiva, advirtió el presidente del CCEE, lo que significa el decrecimiento de cualquier sociedad.

Actualmente hay un déficit superior a 500 litros por segundo, pero en el mediano plazo esa cifra crecerá exponencialmente, preció.

También el saneamiento

Por otra parte, el líder del sector privado dejó ver su preocupación por la falta de atención para resolver la problemática en el saneamiento de las aguas residuales ya que las plantas de tratamiento están rebasadas y con problemas de funcionamiento, lo que mantiene las playas cerradas por contaminación desde hace un año.

El CCEE hace un llamado enérgico a las autoridades para que actúen en consecuencia y establezcan a la brevedad posible los mecanismos de solución con planteamientos viables en los aspectos técnicos y financieros, con un cronograma que permita contar con una expectativa seria para la planeación del desarrollo económico y social.