Denuncian tala de árboles en el Valle de Guadalupe  

Ensenada, BC.-A través de videos y fotografías, un habitante del Valle de Guadalupe denunció la tala ilegal de árboles que tiene aproximadamente 40 años de antigüedad, presuntamente para iniciar con un proyecto vitivinícola en el terreno.

Martín Ontiveros Toledo, quien vive en un predio cercano al lugar, relató que la tala inició el martes 5 de abril en un terreno ubicado entre la vinícola “Clos de tres cantos” y la entrada al hotel “Casa Mayoral”.

“Estamos hablando de una línea de árboles que es de colindancia que separa ambos predios, estos árboles se presume que tienen aproximadamente 40 años de antigüedad, es decir, árboles grandes, perfectos y bastante frondosos, llegaron unas personas y expresaron que iban a talarlos todos y que iban a remover las raíces”, señaló.

Planean construir un viñedo

Ontiveros Toledo comentó que aparentemente los propietarios del predio planean construir un viñedo y de acuerdo a especialistas del vino no se recomienda tener eucalipto cerca porque influye en el sabor de la uva.

“Esa es realmente la razón por la que estas personas quieren talar estos árboles, es una línea de colindancia de aproximadamente 30 árboles, el martes se encargaron de talar tres árboles de 20 metros de altura y dejaron escasamente dos metros de palo sin ninguna rama”, expuso.

El habitante del Valle de Guadalupe dijo que llamó a la Policía Municipal, sin embargo, no podían legar al predio debido a que la entrada no tiene ningún anuncio, sin embargo, él se presentó en la comandancia de San Antonio de las Minas para guiar a los policías y que dieran con el lugar.

“Llegamos al lugar y ya estaba una persona en la reja sin dejarnos pasar, los policías me comentaron que ellos no podían pasar ya que es un predio privado y en ese momento se levantó un reporte en Ecología, el personal de Ecología quedó en venir, pero eso no sucedió, después de que se fueron los policías regresaron las personas para talar el siguiente árbol”, apuntó.

Incidentes cada vez más comunes

Marín Ontiveros comentó que este tipo de incidentes cada vez son más comunes en el Valle de Guadalupe, tal como ocurrió en el predio donde se llevaría a cabo un concierto del cantante Christian Nodal y que posteriormente fue clausurado por las autoridades.

“Es un comportamiento que está empezando a presentarse en el Valle de Guadalupe, primero comenzaron cortando plantas nativas, ahora están cortando árboles de 20 metros de altura, este patrón está creciendo precisamente por el crecimiento desmedido del lugar y sin una supervisión clara y con más peso”, consideró.

El denunciante dijo que el personal de Ecología le explicó que, al no poder ingresar al predio, la única forma en la que pueden actuar es levantando un acta para seguir un proceso, sin embargo, cuando concluya dicho proceso es posible que los propietarios ya hayan talado todos los árboles.

“Lo primordial es el medio ambiente, no puedes echar a perder 40 años de un árbol, eso es antiético en todas las formas, al no tener árboles, empieza el calor nuevamente, empieza la humedad, los mosquitos, los árboles son creadores de un sistema ecológico que con esto se destruye, no por la creación de viñedos se va a destruir lo existente”, expresó.