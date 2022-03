Recomiendan a turistas verificar que los tours que contraten sean de calidad

Ensenada, B.C.- La temporada vacacional se aproxima y es importante que los turistas se aseguren de contratar un servicio de tours que sea seguro y de calidad, es por eso que la Asociación de Anfitriones y Touroperadores de Baja California (AATOPBC), emitió algunas recomendaciones.

AATOPBC está conformada por 10 empresas distribuidas en Mexicali, Tijuana y Ensenada, que se dedican a la confección de experiencias para los turistas, que incluyen transporte, hoteles, restaurantes y vinícolas, entre otros atractivos.

Antes de la pandemia movíamos de 60 mil a 70 mil pasajeros anuales, el sector turismo fue uno de los más golpeados y nosotros estuvimos aproximadamente cinco meses sin poder operar, sin embargo, poco a poco nos estamos recuperando, tenemos desde turismo de naturaleza hasta turismo enológico”, indicó Gilberto Gamiño Herrera, presidente de la AATOPBC.

Gamiño Herrera comentó que hay tours de distintos precios, desde los niveles más altos que cuestan alrededor de 3 mil 500 pesos por persona con degustaciones de nivel Premium, hasta otros más económicos de aproximadamente 800 pesos.

“Yo siempre invito a que no compren riesgos porque a veces por andar buscando tours baratos se llevan una mala experiencia porque hay mucho defraudador, en Facebook aparecen muchas touroperadoras que no están legalmente constituidas, es algo importante en esta temporada de Semana Santa, no compren riesgos”, enfatizó.

En ese sentido, puntualizó que todas las empresas de la AATOPBC están legalmente constituidas y garantizan un servicio seguro y de calidad, sin embargo, si el turista opta por contratar servicios en otras empresas, recomendó que verifiquen que cuenten con el Registro Nacional de Turismo (RNT), y confirmar que el transporte turístico cuente con placas federales, que son las placas verdes.

“Esto te da la certeza de que son unidades verificadas y que llevan su seguro de viajero que es súper importante porque en caso de un percance estarán protegidos, muchas veces los engañan diciendo que el seguro que trae el vehículo que no es comercial los va a amparar y no es así”, señaló.

Gilberto Gamiño destacó que en la AATOPBC siempre se cumple con los itinerarios, los turistas viajan en transportes modernos, seguros y certificados.

“A diferencia de otros años ahora tenemos una gran expectativa porque la gente está deseosa de salir y esperamos de un 50 a un 80% de incremento en esta Semana Santa, el 80% de los turistas que nos visitan son nacionales y de ese porcentaje el 60% nos visita del centro y el sur del país y el otro 20% es del Sur de california”, refirió.

El presidente de la AATOPBC dijo que el destino más visitado es el Valle de Guadalupe, en segundo lugar, el puerto de Ensenada, en tercer lugar, Tijuana y por último Mexicali.

Principales atractivos

En cuanto a los principales atractivos por municipio, mencionó que hasta hace unos años Mexicali no era un destino muy turístico, sin embargo, actualmente cuenta con diversos atractivos.

“Ahí tenemos La Chinesca a la cual se le ha metido una inversión importante y sobre todo una recuperación de los subterráneos que tienen historia en la cultura china, tenemos bodegas de cerveza artesanal muy reconocidas, además de turismo de aventura como el “sandboard” que es como esquiar, pero en la tierra, además tenemos salidas al Valle de Guadalupe desde Mexicali”, detalló.

En Tijuana, dijo que se ofrecen diversos “City Tours”, que llevan al turista a Playas de Tijuana donde está el término de la línea fronteriza, se les da un paseo por toda la zona turística de Plaza Monumental y un recorrido por la Avenida Revolución para que degusten cerveza artesanal y la famosa ensalada Cesar, posteriormente se les lleva alCentro Financiero por Plaza Río, al Cecut y finaliza en Agua Caliente.

Finalmente, en Ensenada, los turistas conocen la Calle Primera, la cantina Hussong´s que es una de las más antiguas, paseos en barco por la Bahía, La Bufadora que es uno de los géiser más grande del mundo, y el Valle de Guadalupe donde hay una gran cantidad de nuevas vinícolas y restaurantes por conocer.