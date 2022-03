Turismo se reactiva lentamente debido a alerta que emite EU por violencia

Ensenada, B.C.- El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California (Canaco), Jorge Menchaca Sinencio, señaló que el turismo se ha estado recuperando lentamente tras la pandemia, debido a que Estados Unidos constantemente envía alertas a sus ciudadanos para que eviten visitar Baja California por la violencia.

Vamos despacio porque es verdad lo que dice el alcalde, están llegando más barcos, está habiendo más movilidad, sin embargo, la economía del norteamericano no es muy buena y además tenemos varios semáforos de alerta que nos están generando en Estados Unidos para que no visiten, no solamente Ensenada, sino la mayoría de las ciudades de la frontera norte por el problema de la inseguridad”, indicó.

Menchaca Sinencio confirmó que los cruceros están llegando aproximadamente al 50% de su capacidad y de ese porcentaje se baja solamente de un 30 a 40%.

“Eso nos da un promedio de alrededor de unos 500 turistas que se están bajando en Ensenada, es una cantidad muy pequeña para toda la infraestructura que tenemos para recibir al turismo, tenemos un gran reto en el tema de seguridad para poder incentivar a la gente”, opinó.

El líder empresarial dijo que en las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos ha estado insistiendo en decirles a sus ciudadanos que procuren no estar en la frontera del lado mexicano debido a que son zonas inseguras donde hay muchos homicidios.

“Yo estuve la semana pasada con amigos de San Diego y me mencionaban que permanentemente se los están diciendo por radio, televisión y periódicos, que eviten visitar determinadas ciudades por el riesgo, es parte del problema que tenemos y realmente no se están quedando cortos, hay demasiados homicidios y mucha violencia y eso no abona a una zona turística”, refirió.

Jorge Menchaca consideró que, para revertir este efecto negativo, es necesario que iniciativa privada y autoridades hagan una gira por las ciudades de Estados Unidos donde está la mayor cantidad del turismo que visita Baja California para hacer promoción turística.

“Eso es lo que están haciendo las demás ciudades, se están haciendo más atractivas y más seguras blindando principalmente las zonas turísticas y trabajando de la mano gobierno y empresarios”, apuntó.