Recibe IP a regidores que están en contra de municipalizar la Cespe

Ensenada, BC.-Con la premisa de que no están en contra de la municipalización de la administración del agua, sino de la forma en que se está realizando el proceso, sin análisis ni consensos, organismos representados en el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, dieron su apoyo a los regidores que conforman el bloque opositor a la medida implementada por los gobiernos estatal y municipal.

Durante la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) encabezada por Orlando Fabiel López Acosta, los regidores Brenda Valenzuela Tortoledo, Raúl Vera, Carmen Salazar y Adolfo Muñoz, comparecieron para reiterar su posicionamiento en contra de que el alcalde Armando Ayala Robles, haya aceptado la transferencia de la paraestatal al municipio.

Los ediles opositores manifestaron que ya interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California para invalidar la sesión ilegal de cabildo en la que el presidente municipal pretendió validar la decisión del Estado.

Medidas similares tomó la Coparmex junto al igual que las adoptadas por ciudadanos y organismos de la sociedad civil, indicó el presidente del organismo Martín Muñoz Barba.

Municipalización del agua en suspenso

Aunque la “municipalización” está en suspenso luego de interpuestos los recursos en contra, se espera que el asunto se resuelva de fondo; mientras tanto la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), sigue bajo la tutela del Estado, no obstante que el Gobierno Municipal haya nombrado un director general, indicaron los regidores.

No obstante, aclararon, ante la renuncia del anterior director y su equipo de trabajo, éstos se fueron sin dejar información sobre la operación de la paraestatal y el actual responsable no sabe ni por dónde pasan los tubos y está apenas en el proceso de “tomar las riendas” del organismo operador del agua.

Cuestionado el presidente del CCEE sobre la posibilidad de construir una Planta de Tratamiento nueva con 100 millones de pesos, para resolver el problema de los derrames de aguas negras a la bahía, señaló que se desconoce el proyecto ejecutivo, pero posiblemente se trate de adecuaciones a la ya existente, ya que con esa cifra sería imposible desarrollar una obra de tal envergadura.

No sesiona Cabildo

En conferencia conjunta con los presidentes Orlando Fabiel López Acosta del CCEE y Martín Muñoz Barba de Coparmex; los representantes populares hicieron un llamado al presidente municipal para que cumpla con las convocatorias a las sesiones de cabildo para que el gobierno pueda retornar a la legalidad y gobernabilidad, ya que de otra forma no podrán resolverse los muchos asuntos pendientes de resolver.

Manifestaron que el alcalde Armando Ayala Robles no ha tenido comunicación con los regidores en desacuerdo con la municipalización, y solamente lo ven a través de las transmisiones en vivo que hace de sus eventos públicos.

Hay pendientes asuntos de todas las comisiones que están atrasando asuntos que son de interés de la comunidad, particularmente uso de suelo, permisos y licencias que tienen detenidos proyectos y generan incertidumbre a las inversiones, subrayaron.

Todos los proyectos pendientes y permisos solicitados por la población están pendientes de resolverse. No pueden salir porque el alcalde no ha convocado a sesión a pesar de que ya se lo han solicitado por escrito y firmado por todos los regidores”, revelaron.

Sin sanción por no convocar a sesiones

Aclararon que no hay sanción alguna si el presidente municipal no cumple con su responsabilidad de convocar a sesiones, sin embargo, hay implícita una corresponsabilidad de gobernar para todos que no se está cumpliendo.

“Ya le hemos hecho los ediles una invitación de volver a la gobernabilidad, de convocar a sesión de cabildo ordinaria, que sea presencial, no por zoom, porque vergonzosamente hemos sido sorprendidos bajo esa modalidad”, reconocieron.

Hay temas pendientes como el Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población de Ensenada (Pdcup), entre otros, por lo que “hacemos un llamado al orden al alcalde a nombre de los regidores a volver a sesionar y desahogar todos los temas importantes y que están a punto de llevar a la comunidad a la ingobernabilidad.”

Garantizar y restablecer estado de derecho

Se debe garantizar y restablecer el estado de derecho y que se vean representadas todas las fuerzas de opiniones políticas del cabildo como es su razón de ser, manifestaron, porque no se puede gobernar sin sesionar, porque dejaría de ser un ayuntamiento para convertirse en un “un señor feudal”.

La actitud del alcalde, que tampoco ha rendido un informe de gobierno formal, se debe al temor presentar la glosa y de enfrentar las posturas, exhortos, exigencias de respeto, a cumplir con el calendario de sesiones y a los temas que se le pudieran presentarles los ediles, consideraron.

La situación, advirtieron, es preocupante porque el alcalde no está considerando todas las transferencias, adecuaciones presupuestales y cambios que debe hacer, ya que indistintamente de que haya sido reelecto, está en un cierre de administración, porque nada de eso podrá ser efectivo con el próximo cabildo.