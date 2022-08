Protestan contra eventos masivos en el Valle de Guadalupe

Ensenada, B.C.- La agrupación “Por un Valle de Verdad”, nuevamente ha alzado la voz en contra de los eventos masivos en el Valle de Guadalupe, argumentando que no se está defendiendo la vocación agrícola de la zona.

“Somos una asociación conformada por gente interesada en conservar el Valle de Guadalupe, no tiene ningún otro objetivo, y es interesante porque es un organismo que tiene integrados a distintos sectores, tiene científicos, vitivinicultores y ciudadanos que viven en el valle y les interesa cuidar su entorno y conservar la joya del vino mexicano que tenemos”; expresó Axel de la Torre, presidente de Por Un Valle de Verdad.

Cabe recordar que el movimiento tomó mayor fuerza en octubre del año pasado cuando el cantante Christian Nodal se iba a presentar en un foro del Valle de Guadalupe donde destruyeron 25 hectáreas de una zona agrícola, sin embargo, gracias a las manifestaciones el concierto se pasó a otro lugar,

El fin de semana hubo un concierto y está muy pegado a lo que iba a suceder con el Foro APM, hicimos una pequeña manifestación de último momento donde al menos quisimos dejar la muestra de que seguimos con la inconformidad y lo único que pedimos es que se cumpla la ley, cualquier evento masivo en el Valle de Guadalupe es incompatible e ilegal”, señaló.

Axel de la Torre puntualizó que la vocación del Valle de Guadalupe es agrícola, e incluso los reglamentos prohíben cualquier evento masivo.

“La autoridad ha permitido que sucedan y ha habido un deterioro de la región y que va a continuar, si no empujamos la idea de que se cumpla la ley vamos a perder el Valle de Guadalupe, si no es que ya lo estamos casi perdiendo, estamos en contra del deterioro de una región que produce el 70% del vino mexicano y que es un poco económico muy importante para Ensenada”, expresó.

Este tipo de eventos afecta a los servicios y la seguridad de la zona

“Aparte de que no hay agua en el Valle de Guadalupe, de repente que exista una concentración tan grande de gente, es un consumo mayor de los pocos recursos que existen y es una tontería que en un evento así tienes a todos los policías del valle ordenando el tráfico y si hay una emergencia en otro lugar pues no hay policías”, opinó.

Asimismo, recordó que en abril del año en curso los tres niveles de gobierno firmaron un convenio de colaboración para el programa de ordenamiento ecológico participativo del Valle de Guadalupe, sin embargo, hasta el momento no han visto acciones.

“La verdad no hemos visto un cambio significativo, sabemos que hay mayor supervisión en los negocios con el tema de los permisos, pero pediríamos coherencia con el discurso que se está ejerciendo de parte del gobierno del estado para que realmente se aplique la ley”, declaró.

Refirió que el reglamento contempla que se pueden realizar eventos de menos de mil personas y está muy acotado el tema del ruido y de los residuos, sin embargo, los conciertos generalmente son de más de 2 mil personas.

El presidente de por un Valle de Verdad dijo que, ante la falta de respuesta por parte de la autoridad, lo siguiente será salir nuevamente a las calles a manifestarse.

“Queremos que los funcionarios cumplan lo que siempre nos dicen en sus discursos y en sus visitas al Valle de Guadalupe, es una cosa que es muy evidente, el valle no va a durar si no lo cuidamos, es una zona que nos representa ante el mundo, México tiene este gran problema de no cuidar sus joyas, lo vemos en Tulum que es un lugar paradisiaco pero la especulación inmobiliaria y el desarrollo no ordenado es lo que le podría pasar al Valle”, concluyó.