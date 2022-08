Preocupa tardanza de respuesta en llamadas de emergencia de Ensenada

Ensenada, B.C.- Debido a la falta de persona en el C4, las llamadas de emergencia al 911 en Ensenada no son contestadas inmediatamente, las personas que quieren denuncian en ocasiones deben marcar hasta tres veces para ser atendidos, señaló Edgar Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (CCSPE).

“Nosotros tenemos un espacio en el comité evaluador del 911 y revisamos el tema de las llamadas perdidas y el desfase en los tiempos en que toman las llamadas, al cuestionar sobre el tema nos comentan que están trabajando con 65% menos operadores de los necesarios, eso trae muchas consecuencias, que no te contesten a la primera o que tarden 40 o 45 segundos en contestar tu llamada”, explicó.

El empresario consideró que, si una persona está atravesando por una situación de emergencia, que las autoridades no le respondan a tiempo puede generar que la situación se agrave.

Cuando por una emergencia me he tenido que comunicar me ha tocado que al tercer o cuarto intento logra entrar la llamada, yo siempre tengo paciencia y lo vuelvo a intentar, pero me pongo en los zapatos de alguien que está siendo víctima de un intento de asalto, un choque o un atropellamiento y me imagino que la gente va perdiendo la paciencia e incluso se está poniendo en riesgo su integridad”, opinó.