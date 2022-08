Alumno que pronunció polémico discurso en UABC solicita destitución de maestros 

Ensenada BC.- En contra de cuatro maestros por presuntamente incitar a la discriminación, perjuicio, acoso, odio selectivo y amenazas en contra de Christian

Christian Cortez, el egresado de la carrera de psicología que se popularizó en redes sociales luego de que pronunciar un discurso en su acto académico que generó reacciones en contra por parte de alumnos, maestros y miembros de la comunidad LGBTIQ+, ayer acudió al tribunal universitario de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para presentar acción de inconformidad y juicio de nulidad en contra de los maestros.

Cabe recordar que fue el pasado 27 de junio cuando Christian fue el elegido para dar el discurso de su generación debido a que era el alumno con el promedio más alto, sin embargo, al abordar temas en contra de la ideología de género y la legalización del aborto, algunos alumnos optaron por abandonar el teatro, e incluso el coordinador de la carrera interrumpió el discurso.

Se viraliza discurso

No obstante, el video del discurso se viralizó en redes sociales, generando posturas en contra por parte de asociaciones y grupos de la comunidad LGBTIQ+, mientras que grupos religiosos y asociaciones en pro de la familia defendieron el derecho del joven a expresarse libremente,

El representante legal de Christian, el abogado Carlos Ramírez, explicó que en ejercicio de los derechos que la propia normatividad contempla, interpusieron varios recursos en contra de los maestros que se vieron involucrados en supuestos actos de discriminación, perjuicio, acoso, odio selectivo y amenazas en contra de Christian.

Todo esto deriva de un discurso que dio Christian por haber obtenido el mérito académico por el mejor promedio en el cierre de su ciclo escolar, al terminar su discurso, un grupo de alumnos y maestros propician una serie de actos que terminan en una serie de actos que terminan en odio selectivo, discriminación y amenazas de todo tipo en contra de Christian y su familia”

Explicó.

Propician odio

El abogado afirmó que algunos otros maestros, a través de redes sociales y haciendo algunas actividades presenciales, continuaron propiciando el odio, las injurias, los señalamientos públicos y la estigmatización, que derivaron en violencia en contra de Christian y su familia.

“Estudiando la normatividad interna de la universidad encontramos elementos suficientes como para poder presentar una acción de inconformidad y juicio de nulidad en contra de los maestros, estamos solicitando, entre otras cosas, la pena máxima que sería la destitución de los cargos, no voy a mencionar nombres por respeto a la privacidad”, declaró.

El abogado mencionó que tienen identificados a cuatro maestros, sin embargo, tienen conocimiento de un manifiesto que se publicó en el que se aseguraba que 43 de los 45 maestros estuvieron involucrados y firmaron en anonimato ese manifiesto, en el que se pedía que no le fuera entregado el galardón como mejor promedio ni el título profesional.

“Dentro de los requerimientos que le estamos haciendo a la autoridad es que pida a los involucrados que ratifiquen si realmente suscribieron ese manifiesto o se deslindan, en el caso de que los 43 maestros hayan suscrito el manifiesto también vamos a tener que proceder contra ellos”, indicó.

Consenso de opiniones

El representante legal dijo que Christian espera que la autoridad universitaria y los involucrados tengan voluntad para sentarse a dialogar y generar un consenso de opiniones.

“Si no tienen voluntad ni intención de conciliar vamos a proceder por la vía judicial, si hay un sentido de amenaza, si hay un acoso real y evidencia plena que nos va a servir para sustentar un juicio judicial, creo que los actos que realizaron los maestros no midieron las consecuencias y por eso hoy estamos aquí, estamos agotando esta primera instancia, si no vemos respuesta en los siguientes días, procederemos por la vía judicial”, afirmó.

El abogado dijo que no presentarán ninguna acción en contra de los colectivos que manifestaron su rechazo en contra de Christian.

“Lo grave de todo esto es que las acciones que constituyen un delito son propiciadas por maestros y directores de la propia universidad, basándonos en el estatuto universitario y en los propios códigos del estado es como estamos procediendo, los otros que se manifestaron en contra de Christian no hay un elemento o acto que podríamos denunciar”, declaró.

El abogado puntualizó que, de acuerdo a la normatividad académica y la ley de educación pública del estado, Christian cumple todos los requisitos para que le sea entregado el galardón como mejor promedio de la generación, entregarle su título y posteriormente la tramitación de su cedula profesional.

En el lugar estuvo presente un grupo de personas con pancartas manifestando su apoyo al estudiante con frases como: “Hoy es Christian, mañana tus hijos” y “Decir la verdad no es odio”.