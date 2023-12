Preocupa aumento de alzhéimer en la Casa Hogar del Anciano en Ensenada

Ensenada, BC.- Tras la pandemia han detectado un aumento considerable en los casos de alzhéimer de adultos mayores que llegan a la Casa Hogar del Anciano en Ensenada, lo que implica mayores cuidados y más gasto.

“Ahorita tenemos 52 ancianitos residentes en casa hogar y están por ingresar otros, en su gran mayoría los abuelitos vienen con alzhéimer, es una cosa que nos dejó el Covid y esto implica para nosotros tres veces más de atención para un anciano”, comentó Gloria Estrella Pérez, directora de la institución.

Mencionó que en la institución a su cargo alrededor de 12 abuelos padecen alzhéimer, cifra que los ha sorprendido, ya que anteriormente eran muy pocos casos.

Antes no se veía tanto, si acaso uno o ningún caso, es increíble que la gente que se acerca es porque ya no sabe qué hacer con su familiar o con la persona y no saben qué camino tomar, hay personas que vienen y son orientadas de a dónde tienen que acudir para una atención médica”, indicó.