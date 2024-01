Padres protestan contra maestra en Ensenada por presunta corrupción de menores

Ensenada, BC.- Padres y madres de familia se manifestaron afuera de la Secundaria Estatal Técnica Número 2 en Ensenada, parea impedir el paso a una maestra que es señalada por presuntamente corromper a los estudiantes.

Los padres de familia manifestaron que a pesar de que la docente imparte la clase de geografía, los menores han comentado que constantemente habla de temas relacionados al sexo de forma explícita.

Ramona Preciado Vidrio, presidenta del Consejo Escolar de Participación Social, comentó que los padres de familia han acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia.

“Dicen que no procedió, se han hecho varias denuncias, pero dicen que ya está hecha una y que ya no se ocupa más, ahorita se fue una señora muy enojada porque dice que llevaron hasta a los niños y no se hizo nada”, señaló.

Los padres impidieron que la maestra ingresara al plantel. Foto: Cortesía

No justifican que hable sobre temas sexuales

Refirió que la maestra es titular de geografía, cívica y ética e historia, por lo que no justifica que hable de temas sexuales durante su clase.

Carmen Marmolejo Álvarez, directora de la Secundaria Estatal Técnica Número 2, informó que atendió a padres de familia de los diferentes grados.

Están exigiendo que no entre una maestra a dar clases, el ciclo pasado presentaron una denuncia por corrupción de menores por diferentes circunstancias que sus niños externaron en sus casas, vinieron, se les atendió de manera muy puntual, se les escucho al niño con el padre de familia, fueron a la fiscalía y levantaron una denuncia”, informó.

Restitución de sus clases

Mencionó que mientras se llevaba a cabo la investigación la maestra prestó sus servicios en otra escuela durante unos meses, sin embargo, llegó una orden de la dirección de administración de personal de Mexicali donde se exigía que se restituyera a la maestra con toda su carga horaria.

“Los padres se enteraron y me dijeron que de ninguna manera lo iban a permitir, subí el tema con mi autoridad inmediata que es el inspector, pero ni él ni yo tenemos la facultad para negarle la entrada, su lugar de adscripción está aquí, si yo le niego la entrada estaría cometiendo un ilícito, se subió la inconformidad, el inspector habló con la maestra, debió haberse presentado hoy, pero no se presentó a trabajar”, explicó.