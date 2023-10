No ha habido una buena administración en San Quintín: Fidel Sánchez

San Quintín, BC.- Luego de que se dieran a conocer diversos malos manejos en las finanzas de San Quintín, motivo por el cual el Congreso del Estado no aprobó la cuenta pública, Fidel Sánchez Gabriel manifestó que el municipio está peor que antes.

“Desafortunadamente creo que hubo un gran error en la elección de titulares del Concejo Fundacional Municipal de San Quintín y lamentablemente no fueron electos por las y los ciudadanos del sexto municipio y ahora estamos pagando caro las consecuencias de malas decisiones de políticos”, opinó el referente del movimiento estatal de Conciencia y Transformación de los Pueblos Originarios Asentados en Baja California.

Quien fuera el líder de los jornaleros en el movimiento de 2015, consideró que esto debe servir como experiencia para que en 2024 los sanquintineneses elijan bien quién va a administrar los recursos del primer gobierno oficial municipal del sexto municipio.

La falta de comprobación de recursos o de haber manejado mal el recurso no significa que no haya experiencia o no haya conocimientos, se pudo haber copiado de municipios ya existentes en nuestro estado y con eso empezar a trabajar y hacer un bien para l municipio de San Quintín, lo que pasó aquí es que pudo más la avaricia y la ambición personal que lo colectivo y la atención a los ciudadanos”, señaló.