Localizan a familiares de mujer indigente que fue sepultada

Ensenada, B.C.- Luego de que se diera a conocer que gracias a la Asociación Civil Por Amor a las Calles de logró dar sepultura a una mujer en situación de calle llamada Karina Moreno, y así evitar que fuera a dar a la fosa común, los familiares se enteraron y fueron al panteón a dejarle flores.

El director de Por Amor a las Calles, Rogelio Castro Segovia, quien se dedica a rescatar a personas en situación de calle y llevarlos a su albergue para que se rehabiliten, consigan un empleo y logren reinsertarse en la sociedad, también ha luchado en los últimos años por evitar que los indigentes que fallecen en la vía pública sean enviados a la fosa común, y que sean sepultados para que si sus familiares se enteran puedan visitarlos en el panteón.

El viernes después de sepultar a Karina y gracias a los medios que publicaron la noticia, su familia se dio cuenta y nos contactaron el fin de semana, el domingo los lleve a donde está la tumba de Karina y me dijeron que ya tenían semanas que no la habían visto pero que así era ella, se iba y regresaba constantemente, por lo que nunca imaginaron que ella era la fallecida”, declaró.

Castro Segovia mencionó que Karina era originaria de Ensenada, sin embargo, las adicciones la llevaron a vivir en las calles los últimos años de su vida.

“La edad exacta de Karina era de 43 años, no tenía hijos y tuvo una infancia muy triste que la hizo recurrir a las adicciones, problema del cual ya no pudo salir por más que se internaba en centros, su mamá falleció hace unos años y estaba prácticamente sola, sus tíos fueron quienes me contactaron”, detalló.

Entierro digno

El activista mencionó que los tíos estaban muy afectados por la noticia ya que le tenían gran cariño, sin embargo, también se mostraron muy agradecidos por haber hecho todo lo posible para que Karina tuviera un entierro digno.

Por otra parte, mencionó que están pensando en presentar una iniciativa para que los cuerpos que no han sido identificados pueden ser recuperados por la asociación y se les pueda dar sepultura.

“Esto fue un parteaguas para que de aquí en adelante se me puedan dar otros cuerpos, ahorita en el Semefo hay cuatro cuerpos en estado de desconocidos, en caso de que no concreten algo ya me estarían hablando, hay que esperar los días que tiene la Fiscalía como protocolo para que puedan decidir si me los entregan o van a la fosa común”, señaló.