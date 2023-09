Urgente resolver el problema de personas en situación de calle en Ensenada

Ensenada BC.- El problema de las personas en situación de calle en Ensenada ha ido en aumento en los últimos años, sin embargo, se han registrado casos en que ha habido daños a la infraestructura urbana e incluso turistas lesionados, por lo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Antonio Estudillo Bernal, consideró que es urgente de atender.

Uno de los casos más recientes fue el del colapso de una rampa en el Puente El Gallo, problema que se generó debido a que personas en situación de calle, que viven en el arroyo, se metieron a la tubería y ocasionaron un incendio en el material de PVC.

La gente que está en las calles es por diversos temas, una parte se encuentra en una situación económica muy compleja y se reúne junto con un sector social de enfermos psiquiátricos, algunos de ellos por los efectos del uso de estupefacientes, pero es una comunidad por atender, conozco el tema y lo complejo que es el tratamiento para enfermos de esta índole, es un gran reto económico”

Indicó.

Gran reto

El empresario consideró que la Secretaría de Salud tiene un gran reto por atender este tema. Sin embargo, es necesario que se involucren autoridades de salud de los tres niveles de gobierno.

“Aquí pareciera que el reto principal debe ser de la Secretaría de Salud del Estado quien coordine con el resto de las autoridades, también es necesario que se coordine con las autoridades de Seguridad Pública porque ha habido personas que prendieron una fogata y causaron daños a las tuberías del puente”, apuntó.

El presidente del CCEE reconoció que el tema no les compete únicamente a las autoridades, la sociedad también se debe involucrar a través de la prevención del uso de drogas, ya que es un problema que cada vez afecta más a los jóvenes.

“No nada más es el gobierno, también es un llamado a las familias que tienen enfermos psiquiátricos que requieren atención inmediata, a no dejar a los ancianos solos y un llamado a buscar soluciones para los jóvenes o cualquier persona que toma una decisión con el uso de estupefacientes”, opinó.

Zona turística

Cabe recordar que el año pasado también hubo un caso de un turista que transitaba por la Calle Primera y fue golpeado en la cabeza con un palo de madera por parte de una persona en situación de calle, ya que gran parte también se concentra en la zona turística.

“Es un fenómeno mundial, no es nada más en nuestra tierra, pero eso no nos debe de conformar, eso pasa en las ciudades más desarrolladas, son sesgos de una comunidad que opta por esa forma de vida, pero no podemos ignorar el dolor y la tristeza en estos temas de salud, hay casas hogar que trabajan por ayudar a jóvenes y adultos que están en tránsito por esta tierra, nuestro reconocimiento y nos seguiremos sumando a ellos”, expresó.