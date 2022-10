Joven de Ensenada gana certamen Señorita Sorda México

Ensenada, B.C.- La ensenadense Karen García Castro de 21 años de edad ganó el primer lugar certamen de belleza “Señorita Sorda México” que se llevó a cabo el 22 de octubre en Guadalajara, por lo que el próximo año será la representante de México en el concurso internacional.

La joven recientemente egresó de la Licenciatura en Educación y actualmente apoya a niños sordos en el Centro Jimena, un lugar donde se apoya a personas con alguna condición, disparidad o necesidad educativa especial para lograr su autosuficiencia y autonomía.

No obstante, la joven comentó que desde hace dos años tenía la inquietud de participar en un certamen de belleza, sin embargo, debido a la pandemia tuvo que olvidarse de su sueño y fue hasta este año que decidió participar, sin imaginar el resultado.

Yo desde niña amaba el modelaje y no pensaba que en el futuro lo iba a hacer, pero cuando vi que había un concurso para personas sordas decidí participar, pero el concurso se pospuso por el Covid, yo seguí con mi meta de querer participar y este año por fin pude hacerlo”; expresó.

Mencionó que esos años sirvieron para seguir preparándose, ya que al igual que en otros certámenes de belleza, las concursantes deben portar un traje típico, un vestido de noche y responder algunas preguntas.

“Sentí muchas emociones, pero no pensé que fuera a ganar, no podía creerlo, me sentí tan feliz y orgullosa de mí misma”, manifestó.

El certamen “Señorita Sorda México” además de buscar belleza física, también apuesta por ser una plataforma que abra posibilidades equitativas, laborales, artísticas y sociales a la comunidad sorda.

Karen García señaló que seguirá buscando patrocinios para poder representar a México el próximo año en el certamen internacional, ya que requiere de recursos para costear el viaje, los vestidos y los gastos que implica un concurso de este tipo.