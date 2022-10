Mujer que fue atropellada con su bebé permanece hospitalizada

Ensenada, B.C.- El esposo de la mujer que fue atropellada con su bebé la semana pasada, pide apoyo de las autoridades, ya que su esposa permanece hospitalizada, ya que presenta una fractura en el fémur, sin embargo, la persona responsable del accidente fue liberada 48 horas después.

El accidente ocurrió el jueves 20 de octubre en la Calle Once y Avenida Ruiz de la Zona Centro, donde un automovilista no respetó el alto y atropelló a Jaqueline Márquez Torres con su bebé de dos meses.

Juan Ramón Hernández, esposo de Jaqueline y padre de la menor, relató que la responsable del accidente era una mujer de aproximadamente 30 años que fue detenida.

Lo que yo me enteré es que la persona traía a sus niños, se distrajo, se pasó el alto y se lleva a mi esposa que iba cruzando con mi niña en brazos, cae mi esposa y mi niña cayó y dio varias vueltas en la calle, mi esposa fue trasladada a emergencias y estaba en estado e shock, mientras que mi bebé estaba fue atendida en pediatría”, recordó.

Mencionó que su esposa continúa hospitalizada ya que sufrió una fractura de fémur y no ha podido ver a su bebé en ese tiempo.

“Voy a ver la manera de buscar por fuera una segunda opción porque tenía varios golpes en su cabeza, me la dieron de alta porque no pudieron canalizarla, como no rechazó la comida y le hicieron un ultrasonido, me dijeron que estaba estable y la fueron de alta, pero tengo que traerla cada semana, se quebró la clavícula y tiene varios golpes en su cabeza”, detalló.

José comentó que su esposa tiene fijadores externos de fémur y este viernes será operada nuevamente.

“No tenemos rencor a la persona responsable porque no somos esa clase de personas, pero nada más pedimos que nos pague los daños, las autoridades no se acercaron conmigo, yo no sabía realmente que hacer en esas 48 horas”, expresó.