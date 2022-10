Han pasado tres años de su accidente en el “tramo de la muerte” y no ha tenido justicia

Ensenada, B.C.- Hace tres años Itzel Guadalupe Martínez Sámano tenía 22 años cuando sufrió un accidente en el tramo Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como el “tramo de la muerte”, que la dejó postrada en una cama y hasta el momento no se ha hecho justicia.

La joven que ahora tiene 25 años relató que fue un 7 de mayo de 2019 cuando iba con su hermana en el carro para dejarla en la escuela, sin embargo, en la subida popularmente conocida como la subida de la valvita, un tráiler que iba de bajada, invadió el carril ocasionando una carambola con varias personas lesionadas.

En ese día entre a cirugía y duré un mes en un coma inducido, cuando desperté no entendía bien que había sucedido y conforme fue pasando el tiempo yo no me podía mover, durante un año fui entrando y saliendo de hospitales, mi hermana se ha tratado de moverse legalmente pero no le prestan atención”, señaló.

Comentó que recientemente acudió a Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, donde la canalizaron para que le dieran una audiencia, la cual fue programada la semana pasada, no obstante, fue pospuesta debido a que no se presentó el abogado de la contraparte.

“Hasta el 12 de diciembre, me toca la audiencia intermedia, no se ha visto ningún avance de mi caso y ya tiene tres años que pasó el accidente, yo nada más busco que se me dé una pronta solución porque ya tiene bastante tiempo y nosotros no tenemos ningún ingreso del responsable y mi familia no tiene los recursos suficientes para darme las terapias necesarias”, expresó.

La joven indicó que antes tenía terapia toda la semana, pero ahora únicamente puede costear tres días de terapia, por lo que recientemente se inscribió al CRIT para recibir terapia.

Atención en casa

“Son mil pesos de ida y si me enfermo viene un médico y me atiende en la casa, y es más caro la atención a domicilio que te atiendan en un consultorio”, refirió.

Itzel cursaba el séptimo semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UABC, cuando ocurrió el accidente, sin embargo, concluyó la carrera desde casa durante la pandemia.

“Pido que les den importancia a estos casos, las personas tienen necesidades y no creo que mi caso sea el único que está olvidado, a lo mejor yo siento que tengo más conocimiento y no he logrado nada y esas personas que a lo mejor no conocen o no saben a donde tienen que ir menos les dan una pronta solución, a mí me dijeron que si el responsable llega a fallecer ya me fregué en pocas palabras”, expresó.