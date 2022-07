Jornaleros ven riesgoso que menores trabajen en el campo

Ensenada, B.C.- Aunque ya está permitido que jóvenes menores de edad trabajen en los campos agrícolas, líderes jornaleros de San Quintín consideran que es un arma de doble filo, ya que por un lado pueden ayudar a sus familias, pero también pueden llegar a dejar sus estudios.

Cabe recordad que este año fue aprobada la reforma al artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se levantó la prohibición para que los menores de 16 a 18 años puedan trabajar en actividades agrícolas, forestales, silvícolas, caza y pesca.

En ese momento, la senadora Nancy Sánchez Arredondo explicó que con esta reformase dio marcha atrás a una disposición de 2015 que cerró esta oportunidad de empleo para un importante sector de la población ubicado en zonas rurales, mientras que a los jóvenes del mismo rango de edad que habitan los núcleos urbanos, sí se les permitía trabajar en actividades del sector comercio y servicios.

El presidente de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, Fidel Sánchez Gabriel, consideró que, aunque muchos jóvenes quieren ayudar a sus familias también se abre la puerta a la explotación infantil.

Te puede interesar: Amenazan con cerrar más tramos carreteros en Ensenada

“Es riesgoso porque los menores, una vez que agarran poco o mucho dinerito se convierte en un vicio, piensan si esta semana me gane 800 pesos, si sigo trabajando a lo mejor para la otra semana gano mil 500 pesos, y ya mejor dejan de estudiar para seguir trabajando, es arma de doble filo, sí hay jóvenes que desean estudiar y trabajar, pero en su mayoría prefieren trabajar solamente”, declaró .

Por su parte, la Secretaria General del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, estuvo la semana pasada en un rancho ubicado rumbo al Ejido Chapala, donde realizó diversas denuncias laborales, mencionando el tema de los menores de edad que trabajan en los campos.

La Secretaría del Trabajo está haciendo inspecciones dentro de las empresas del Valle, no voy a decir el nombre de la empresa, pero el problema que existe es la modalidad de la informalidad, donde no existe un contrato de trabajo, no existe un contrato directo con la empresa o con el patrón, sino que es un trabajo informal, lo que llamamos saliendo y pagando”, señaló.