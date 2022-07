Amenazan con cerrar más tramos carreteros en Ensenada

Ensenada, B.C.- Luego de que se generara un caos vial en el tramo Chapultepec-Maneadero por un grupo de manifestantes cerraran el paso, el líder de los manifestantes, Ramiro Orea Hernández, informó si no son atendidos por funcionarios de gobierno del estado, el próximo lunes cerraran la carretera de San Quintín, Valle de Guadalupe y nuevamente el tramo de la muerte.

Tuvimos comunicación con la gente de San Quintín y están en la misma línea que nosotros, estamos por definir si el cierre será en la Vicente Guerrero o en Camalú, también se suma San Vicente, Maneadero con el tramo de la muerte, Ojos Negros, El Sauzal y El Porvenir, se estaría cerrando el Valle de Guadalupe y Tecate”, advirtió.

Al ser cuestionado sobre las afectaciones que un paro de este tipo podría generar en cuestión económica, ya que un gran número de personas no podrán llegar a su trabajo, y empresas no podrán trasladar su mercancía, el manifestante expresó: “preferimos un rato bien colorado y no todo un tiempo bien descolorido, esto hay que resolverlo”.

Indicó que este jueves a las 10:00 horas tendrán un acercamiento con el Secretario General de Gobierno del Estado, Catalino Zavala, con el fin de exponerle la situación de las colonias irregulares que actualmente carecen de agua y electricidad.

Te puede interesar: Bloquean residentes el 'tramo de la muerte' en Ensenada

“Si el jueves sale humo blanco, nos ponemos de acuerdo, no pasa nada, pero ahora el pliego petitorio no es nada más Maneadero y Ensenada, ahora incluye a San Quintín y estamos en la mejor disposición de tener un diálogo, curiosamente los compañeros de San Quintín también tienen los mismos problemas, la falta de agua potable, de energía eléctrica y de regularización de las tierras”; expresó.

84 colonias sin regularizar

Ramiro Orea refirió que en Maneadero hay 89 colonias, de las cuales únicamente cinco están regularizadas.

“Todas esas colonias las hicieron los ejidatarios que en su momento fraccionaron y vendieron como fraccionamiento irregular, pero en su momento hicieron lo que no hizo el gobierno, de generar una alternativa de vivienda, el tema de la irregularidad no es de ayer, en San Quintín están peor porque el 90% de las colonias están irregulares”, señaló.

En ese sentido, consideró que el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi), no ha hecho ningún esfuerzo por solucionar el tema.

Te puede interesar: Jornaleros exigen inspecciones más rigurosas en San Quintín

“El Indivi es letra muerta, no están haciendo nada, pasa un funcionario, pasa otro y no pasa nada, tal parece que les pagan por no hacer nada, nosotros sabemos que no van a regularizar en un día, pero nosotros planteamos que se hagan mesas de trabajo donde esté Indivi, el Ayuntamiento, la CFE y la Cespe en cada una de las zonas afectadas”, concluyó.