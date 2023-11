Informan a jornaleros para que no caigan en fraudes al tramitar visa de trabajo

Ensenada, BC.- El Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas (Sindja) llevó a cabo una capacitación para informar a los trabajadores cómo sacar su visa de manera legal.

Lo anterior, debido a que se han registrado diversos casos de trabajadores agrícolas que son estafados por presuntos tramitadores de visas de trabajo.

Te puede interesar: Denuncian que todavía hay muchos jornaleros sin seguridad social

La secretaria general del Sindja, Abelina Ramírez Ruiz, mencionó que ha habido casos de trabajadores que han sido engañados con la promesa de tramitarles la visa H-2A del programa para trabajadores temporales en Estados Unidos y los hacen depositar en una cuenta de banco, pero nunca realizan dicho trámite.

“Hemos escuchado de gente que ha sido engañada, nada más les sacan el dinero diciendo que les van a sacar una visa, que los van a llevar, inclusive que hagan depósitos en tiendas de conveniencia, pero esos solamente son fraudes”, indicó.

Puntualizó que las visas de trabajo temporal son permisos que otorga el gobierno de Estados Unidos a las empresas para que puedan ir personas de otros países para realizar algún tipo de trabajo

“El programa se divide en dos ramas, la visa H2-A es para el trabajo agrícola, se les otorga a las empresas que tienen granjas y campos de cultivos de vegetales o frutas, está destinada para todo tipo de trabajo agrícola como la pisca o la siembra, la visa H2-B no es para trabajadores agrícola, está más relacionada a servicios como construcción, jardinería y procesamiento de proteínas como carne o mariscos”, detalló.

Te puede interesar: Jornaleros se manifiestan por falta de maestros para sus hijos

La líder sindical puntualizó que este tipo de visas tienen vigencia menor a un año, por lo que los trabajadores se van por periodos de seis meses u ocho meses, dependiendo de la empresa.

Otra característica es que no son transferibles, las visas son otorgadas a las empresas y son las que patrocinan o solicitan este tipo de permisos, por lo tanto, la empresa que solicitó al trabajador y que tiene su nombre en la visa es donde la persona va a trabajar, no se puede transferir a un trabajador a otra empresa si el nombre de esa empresa no aparece en su visa”, explicó.