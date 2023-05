Jornaleros de San Quintín inconformes con el pago de utilidades

Ensenada BC.- A pesar de que las empresas agrícolas de San Quintín generan millones de pesos mediante la exportación de frutos rojos, comúnmente conocidos como “berries”, los trabajadores del campo están recibiendo un pago mínimo correspondiente al reparto de utilidades, señaló la secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrolllo Rural de Baja California (Sader), el año pasado la mayor derrama económica ala generó el grupo de los frutos rojos, con la siembra y cosecha de 4 mil 121 hectáreas establecidas con el cultivo de arándano, frambuesa, zarzamora y principalmente fresa, se estima que estos cultivos dejaron una ganancia superior a los 10 mil 865 millones de pesos.

Ahorita al que menos se le ha pagado son 300 pesos y al que más le han pagado de la misma empresa son mil pesos, México ocupa el sexto lugar en exportación de frutos rojos y al menos en el primer bimestre de 2023 le ganó a productos como la cerveza, aguacate, tomate e incluso al tequila, eso quiere decir que sí ha habido exportación y mucha”

Enfatizó.

Sin congruencia

La líder sindical comentó que el año pasado Berrymex estuvo pagando un promedio de 3 mil 800 pesos, por lo que consideran que no tiene congruencia que ahora esté pagando alrededor de 300 pesos.

“Me he reunido con algunos trabajadores de Berrymex que quieren parar, hay mucha especulación de un paro laboral y estamos organizando a los trabajadores porque no queremos afectar a terceros, porque es fácil salir a la carretera y bloquear, pero no queremos afectar a nuestra ciudadanía y nos estamos organizando”, declaró.

Mencionó que en lugar de bloquear caminos, piensan cerrera las puertas de las dos empresas exportadoras (Driscoll´s y W) donde se concentra la mayor parte del producto para ser enviado a otros países, y de los campos donde se está cosechando las berries actualmente.

“Los trabajadores ya hablaron con su empresa de que no están conformes con el pago que les hicieron y no solamente es Berymex, es un sinfín de empresas que no están cumpliendo, hasta ahorita tenemos reportadas alrededor de 20 empresas, de las cuales 10 pagaron muy poco, pero las que no han pagado ya dijeron que no hay ganancias, nosotros llevamos un conteo porque queremos avisarle a la autoridad y tomar medidas”, expresó.

Cabe mencionar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que la fecha en que se debe pagar el reparto de utilidades 2023 es entre el 1 de abril y el 30 de mayo para empresas y del 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas.