Jornaleros se manifiestan por falta de maestros para sus hijos

Ensenada, B.C.- Habitantes de la comunidad San Francisco en el municipio de San Quintín cerraron la escuela primaria indígena Valentín Gómez Farias, manifestando que las autoridades educativas tienen en el olvido las escuelas que por estar en localidades aisladas y en comunidades indígenas no cuentan con maestros, siendo la mayoría de ellos alumnos hijos de jornaleros agrícolas.

Madres y padres de familia señalaron que el plantel únicamente cuenta con dos docentes, el maestro Donaciano que atiende a los alumnos de primero, segundo y tercero, mientras que el maestro Rigoberto atiende cuarto, quinto y sexto, sin embargo, también atiende la dirección.

Otros años nos han mandado maestros, pero este año no han querido mandar diciendo que no hay suficientes alumnos cuando son alrededor de 60 niños, el maestro que tenemos además de atender a nuestros hijos también tiene que hacer trabajo administrativo en dirección, muchas veces los niños se quedan solitos porque el profe no se puede dividir en dos partes”, expresó una madre de familia.