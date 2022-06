Incrementan casos de Covid en Ensenada

Ensenada, B.C.- Ante el anuncio de una quinta ola de Covid-19 en el país, el titular del Departamento de Servicios Médicos Municipales del 24 Ayuntamiento de Ensenada, Arturo Manríquez Ayub, confirmó que en los últimos días han incrementado los casos.

“Mucha gente se está enfermando de Covid, pero no se hacen las pruebas y no saben que tienen Covid, de hecho, mucha gente ha sabido que tiene cuando van al médico porque traen un cuadro parecido al gripal, el médico les sugiere que se hagan la prueba, tenemos que entender que la enfermedad no se va a ir”, indicó.

El médico informó que de acuerdo al reporte del 5 de junio de la Secretaria de Salud, registraba un total de 135 casos activos en Ensenada y un total de 638 en el estado.

El Covid una enfermedad endémica

“Sí han aumentado los casos con respecto a las semanas anteriores, notablemente, y eso que no se están haciendo las pruebas que se hacían, sí hay bastantes casos de Covid todavía, el semáforo ya desapareció a nivel nacional que es lo que nos regía a nosotros, pero estamos al pendiente como municipio y atentos a cualquier situación que se pueda salir de control”, afirmó.

El funcionario consideró que la población debe entender que el Covid va a ser una enfermedad endémica, y cada año seguirá habiendo casos positivos, algunos leves y otros graves.

Por ejemplo, cada año muere mucha gente de influenza, pero la gente que fallece es la que está inmunocomprometida, que tiene sus defensas bajas y que no se cuida, esto a nivel mundial tenemos que entender que debe haber una corresponsabilidad, ya aprendimos lo que tenemos que hacer y cómo debemos de cuidarnos, para nosotros es importante que la gente se siga cuidando”, enfatizó.

Arturo Manríquez consideró que debido a que los casos habían disminuido en los últimos meses, la población se ha relajado con el uso del cubrebocas e incluso con el lavado de manos y el uso del gel antibacterial.

“Se recomienda el uso del cubrebocas, sobre todo en los lugares cerrados, como nivel alto se recomienda el cubrebocas en el transporte público como aviones, autobuses, entre otros, en sitio de consumo de alimentos como restaurantes, bares y escuelas, sobre todo dentro del aula, áreas de trabajo como fábricas y oficinas, templos religiosos, supermercados, cines, mercados y otros, así como lugares de recreación en espacio cerrado”, recordó.