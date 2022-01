Historiador señala que no se ha respetado el valor histórico en obras de remodelación en Ensenada

Ensenada, BC.- Con las obras de remodelación que se ejecutan actualmente en el Parque Revolución y en el Ex Mercado Municipal, se han difundido fotografías en las que se nota un cambio radical en la infraestructura, por lo que el presidente del Seminario de Historia de Baja California, Horacio González Moncada, consideró que las autoridades no han respetado el valor de los edificios y espacios históricos.

“Sabemos que el Parque Revolución está ahí desde 1891, cuando se forma esta plaza que era un jardín para el disfrute de los ensenadenses, primero llamado parque Porfirio Díaz y ya en los años 20 se le cambió al nombre actual”.

Por otra parte, el ex Mercado Municipal, que también es considerado como un sitio histórico, también se encuentra en remodelación, pero ha generado bastante inconformidad que gran parte de su estructura original ha sido derribada.

“El ex mercado fue el sitio donde estuvo la primera casa aquí en la bahía, todavía no existía la ciudad, y el primer palacio municipal hasta los años 40, y por estas condiciones los dos sitios, primero el parque en el 2007 tiene el estatus de bien susceptible de ser declarado patrimonio cultural y en 2022 se incorpora el ex mercado, así que tienen protección estatal”, explicó.

Ley de Preservación del Patrimonio Cultural

Detalló que la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural protege a los sitios y sus estructuras.

“El Municipio no contempló eso en la administración pasada estatal, nunca hubo la autorización para que se diera esto, entrada ya hay una violación flagrante a esa ley porque, el promovente fue el Municipio y el ejecutante fue Sedatu, y de la misma forma que pasó en la cuestión ambiental en Playa Hermosa, tenemos esta situación en lo cultural”, expresó.

Horacio González comentó que hace unos años el Patronato del Centro Histórico, ya habían presentado un proyecto para trabajar en el ex mercado municipal, sin embargo, no se tomó en cuenta.

“Nosotros conforme vimos que estaban ejecutando la sobras nos manifestamos públicamente, debo decir que no estamos en contra de las obras, abemos que los sitios requerían mantenimiento, pero no lo que resultó, el ex mercado se transformó totalmente”, apuntó.

Proyecto del ex mercado municipal

El historiador comentó que el proyecto del ex mercado municipal contempla cambiar las oficinas del Archivo Histórico al segundo piso, lo que podría poner en riesgo el acervo cultural de Ensenada.

“Creemos que implica riesgo para el acervo documental y fotográfico, hablaban de tener cerveza artesanal y cocinas junto al archivo y eso conlleva un riesgo de protección civil para el resguardo documental, son cuestiones que no se han resuelto”, declaró.

Por otra parte, en redes sociales ha generado bastante críticas que el antiguo quiosco del Parque Revolución haya sido retirado para colocar uno con un diseño mucho más moderno y minimalista.

“En el Parque Revolución los árboles se comenzaron a secar y esto lo manifestamos, a raíz de la obra se notó que los árboles sufrieron estrés, el árbol del hule que es más o menos de 1915 fue un regalo a la ciudad y se le cayeron las hojas y en el Ex mercado prácticamente quedaron las paredes, vamos a tener una obra que cambió completamente la fisionomía”, lamentó.