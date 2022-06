Habitantes del Valle de Guadalupe sufren la falta de agua

Ensenada, B.C.- Mientras el Valle de Guadalupe continúa ganando reconocimiento y miles de visitantes, los habitantes de la zona cada vez padecen más la falta de agua debido a la sobreexplotación de los pozos, denunció Manuel Nava Valles, asesor jurídico de la Unión de Ejidos de la Zona Norte de Ensenada

“Este problema es muy añejo, viene mucho más atrás del auge del vino en el Valle de Guadalupe, en 1986 el gobierno del estado le pidió a la zona del valle, ejidatarios y comunidades apoyo para llevar agua a Ensenada porque ya había desabasto, hubo un convenio por cuatro años que la Cespe no respetó y se llevó el agua por 30 años hasta que seco los mantos freáticos de la zona”, recordó.

Aunado a lo anterior, el abogado señaló que se ha llevado a cabo la perforación de pozos profundos por parte de diversas vinícolas, además de pozos clandestinos a los que las autoridades no han prestado atención.

Hay na deuda histórica con el Ejido El Porvenir, el gobierno no ha invertido un cinco en infraestructura y lo que han destinado se lo han robado, como el caso de Gilberto Hirata, que se consiguió un recurso, se contrató la obra para profundizar un pozo para darle agua al poblado, pero al final no se hizo nada entre otras obras que no ejecutó”, señaló.