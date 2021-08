Gobernador Jaime Bonilla entregó 70 jubilaciones a trabajadores de base del ayuntamiento de Ensenada

Ensenada, B.C.- El Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, acompañado del Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, hizo entrega de 70 jubilaciones a trabajadores de base del ayuntamiento de Ensenada, por un importe de 109 millones 738 mil 648.21 pesos.



Mediante distintas gestiones que realizó el ayuntamiento de Ensenada ante el Gobernador Bonilla Valdez, se logró garantizar la jubilación de 70 hombres y mujeres que sirvieron al municipio, gracias a un convenio de dación de pago en el que se entregó una buena parte de los bienes inmuebles de Ensenada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con el fin de pagar las cuotas de aportaciones y poder dar cumplimiento a este derecho que se les había negado por más de 10 años a los trabajadores del Sindicato de Burócratas.

En dicho acuerdo se estableció un listado de 36 terrenos para poder cubrir un monto aproximado de 109 millones 738 mil 648.21 pesos, que corresponden a todas las omisiones de cuotas pertenecientes a cada uno de los trabajadores.



El jefe del Poder Ejecutivo de la entidad señaló que, esta es una de las muestras de que un gobierno con voluntad puede efectuar cualquier tipo de trámite, y aseguró que este es de suma importancia ya que viene a cerrar un capítulo para aquellos jubilados que han padecido el abandono de administraciones pasadas.

Un gobierno con cara humana



“Este es un gobierno con cara humana, con sentimientos, hemos implementado una manera de gobernar diferente. Se ha hecho obra, sin dinero, se le ha pagado a los maestro, sin dinero, se le pagó a la UABC mil 800 millones de pesos de rezago, sin dinero, tenemos que hacer lo que hay que hacer para pagarle a la gente, que es reducir el presupuesto del gobierno, un gobierno obeso, impráctico, es un elefante reumático, no se mueve y eso lo tenemos que cambiar”, apuntó el Mandatario estatal.



“Es para mí siempre un orgullo tratar de solucionar un problema, y es un orgullo también venir a este tipo de eventos, donde hay un reconocimiento de las autoridades a ustedes que han dedicado toda la vida al servicio público.

Aquí tenemos a 70 hombres y mujeres que están siendo reconocidos, tarde pero reconocidos, que no creían que se les iba a pagar su jubilación, ya que hay un escepticismo porque no le creen al gobierno, por eso, lo que tenemos que hacer es convencer con un buen gobierno para que se gane la confianza del pueblo, porque el respeto se gana no se exige”, expresó Bonilla Valdez.



Asimismo, el Gobernador recibió un reconocimiento por parte del Sindicato de Burócratas sección Ensenada y grupo de jubilados por su invaluable apoyo, compromiso y sensibilidad en la atención de las jubilaciones de los pre jubilados del ayuntamiento de Ensenada, sin el cual no hubiera sido posible tener el retiro digno para los trabajadores y sus familias.

Agradeció el apoyo



Por su parte, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, agradeció el apoyo del gobernador, quien ha venido respaldando, apoyando y ayudando en todo lo posible al municipio de Ensenada para enfrentar muchas crisis que se han tenido desde el inicio, a causa de las anteriores administraciones.